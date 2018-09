Anzeige Weitenjagd steigt im "Täle"

Die Nachwuchs-Skispringer aber auch die jungen Kombinierer kommen beim Sommerspringen des SV Meßstetten voll auf ihre Kosten. Dabei beschreiten die Meßstetter um ihren Vorsitzenden Oliver Rentschler, was den Termin der Wettbewerbe angeht, einen neuen Weg.

Bisher stand das Springen stets am letzten Sonntag der Sommerferien auf dem Kalender, in diesem Jahr steigt die Veranstaltung bereits am Samstag. So können die Nachwuchs-Sportler ihren letzten freien Tag, ehe sie wieder zur Schule müssen, noch ein bisschen besser genießen.

Mit dem Kurt-Neher-Gedächtnisspringen würdigt der SV Meßstetten Jahr für Jahr das Wirken und die großen Verdienste seines ehemaligen Vorsitzenden Kurt Neher. Dabei machen sich die Skispringer vom Bakken der 40-Meter-Schanze. Ausgeschrieben ist die Veranstaltung für elf Klassen. Die Schülerinnen wetteifern in den Klassen der Jahrgänge 2007 bis 2009 und 2004 bis 2006. Bei den Schülern fallen die Graduierungen der Altersklassen etwas feiner aus. Die Jahrgänge von 2004 bis 2009 werden allesamt gesondert gewertet. Die Felder bei der männlichen und der weiblichen Jugend setzen sich jeweils aus den Jahrgängen 2001 bis 2003 zusammen. Damen und Herren des Jahrgangs 2000 und älter tragen ihren Wettbewerb gemeinsam aus.