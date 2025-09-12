Anzeige: Weinfest in Kippenheim

Die Kippenheimer Vereine stehen bereits in den Startlöchern, um den Gästen des Weinfests beim Bürgerhaus allerlei Köstlichkeiten zu familienfreundlichen Preisen anzubieten. Neben den beliebten Klassikern wie Grillwurst, Currywurst, Schnitzel und Pommes gibt es auch speziellere Angebote wie Saure Leber, Rindfleisch mit Meerrettich, Sauerbraten, Winzerrollbraten oder Steak mit Garnelen.

An Vegetarier ist mit Tagliatelle, Pesto Genovese, Spätzle mit unterschiedlichen Soßen sowie dem mediterranen Salatteller oder Käsewürfeln mit Trauben gedacht. Auch etwa die Pfifferlinge, der Zwiebelkuchen und die Champignons erfreuen sich jedes Jahr großer Beliebtheit. Für Kaffee, Kuchen und Waffeln ist ebenso gesorgt. Dazu kommt eine große Auswahl an Weinen, Sekten und Cocktails – auch alkoholfrei. An einem Stand warten 80 verschiedene Schnäpse und Liköre.

Eröffnet wird das Weinfest um 17 Uhr durch die amtierende Weinkönigin Elena Kölble Dann kann an den Buden und den Ständen der Vereine geschlemmt werden, bis um 19.30 Uhr das erste kleine Highlight des Abends folgt: die Friesenheimer Tanzband „Colorados“ sorgt für die Unterhaltung der Besucher . Um 20.30 Uhr erwartet die Gäste der Höhepunkt des Abends: Die neue Kippenheimer Weinkönigin wird gekrönt. Wer es ist, bleibt bis zum Schluss geheim. Nach der Krönung darf selbstverständlich weiter gefeiert und das Tanzbein geschwungen werden.

Den Auftakt am Sonntag machen um 11.30 Uhr die „Gänsweidmusikanten“ aus Kürzell. Die neue Weinkönigin wird gemeinsam mit Bürgermeistern und Vereinsvertretern um 12.30 Uhr am Festplatz eintreffen. Am Weinfest-Sonntag gibt es von 12 bis 15 Uhr einen Bücherflohmarkt am Bürgerhaus. Unterhaltung wird ab 14.30 Uhr mit der Kindertanzgruppe des TV Kippenheim geboten, die KJG hat ein buntes Kinderprogramm im Angebot. Ab 15.30 Uhr sorgen die „EMUS“ aus Sulz für Unterhaltung, bevor um 19 Uhr Entertainer Danny übernimmt.