Anzeige: Weinfest in Kippenheim

Die „Interessengemeinschaft Weinfest Kippenheim“ lädt zum diesjährigen Weinfest am kommenden Wochenende, 13. und 14. September, ein. Am Samstagabend wird die Weinkönigin gekrönt.
Die Kippenheimer Vereine stehen bereits in den Startlöchern, um den Gästen des Weinfests beim Bürgerhaus allerlei Köstlichkeiten zu familienfreundlichen Preisen anzubieten. Neben den beliebten Klassikern wie Grillwurst, Currywurst, Schnitzel und Pommes gibt es auch speziellere Angebote wie Saure Leber, Rindfleisch mit Meerrettich, Sauerbraten, Winzerrollbraten oder Steak mit Garnelen.