Anzeige: Wein- und Gassenfest in Ringsheim

Ob regionale Spezialitäten, französische Leckereien oder süße Köstlichkeiten: In Ringsheim ist für jeden Geschmack gesorgt.

Die Vorfreude in Ringsheim steigt: Von Samstag bis Montag, 23. bis 25. August, verwandelt sich die Ortsmitte wieder in eine stimmungsvolle Festmeile – und das bereits zum 46. Mal. Drei Tage lang heißt es beim traditionellen Wein- und Gassenfest: flanieren, schlemmen und feiern. Die Gemeinde hat sich auch in diesem Jahr gemeinsam mit den Ringsheimer Vereinen einiges einfallen lassen, um Einheimischen und Gästen aus der ganzen Region ein unvergessliches Festwochenende zu bereiten.

Wer durch die Gassen schlendert, kann sich auf eine köstliche Vielfalt freuen: Herzhaft, deftig, süß oder vegetarisch – an den insgesamt 15 Ständen ist für jeden Geschmack etwas dabei. Klassiker wie die Schnitzel bei der Freiwilligen Feuerwehr, Currywurst am Stand des Turn- und Sportvereins oder Steak vom Tennisclub gibt es ebenso wie neue kulinarische Highlights.

Die Narrenzunft Röslehexen mit Wasserdeifel Ringse beispielsweise bieten erstmals Champignons im Bierteig an. Bei der Musikkapelle gibt es Kräuterkrustenbraten und der Turn- und Sportverein serviert den Besuchern in diesem Jahr außerdem Paprika-Puten-Gulasch.

Die Partnergemeinde Albigny serviert französische Spezialitäten

Auch für Vegetarier ist gesorgt: Von der beliebten Rämässer Bowl mit vegetarischen Maultaschen über Grillkäse mit frischen Salaten bis hin zum Blumenkohl-Käse-Medaillon reicht die Auswahl. Süße Köstlichkeiten wie Waffeln, Crêpes, Kuchen oder Flammenkuchen runden das Angebot ab. Dazu gibt es erfrischende Getränke und regionale Weine.

Auch die französische Partnergemeinde Albigny ist wieder dabei und bietet Wurstteller mit französischer Wurst, Brot mit einem Aufstrich aus Thunfisch und Frischkäse, Orangina sowie Rotwein (Côte du Rhône).

Doch das Fest ist weit mehr als ein kulinarischer Genuss. Auch das bunte Rahmenprogramm verspricht beste Unterhaltung. Am Samstag wird Bürgermeister Pascal Weber um 18 Uhr zusammen mit der Rämässer-Königin, der Musikkapelle und dem Weingut Joachim Weber den traditionellen Fassanstich vornehmen – der stimmungsvolle Auftakt für drei Tage voller Musik, Begegnungen und Geselligkeit.

An den zahlreichen Vereinsbuden herrschte beim Wein- und Gassenfest im vergangenen Jahr drei Tage lang Hochbetrieb. /Decoux (Archivfoto)

„Just divine“ am Rathausplatz und „Do it“ in der Herrenstraße sorgen mit der musikalischen Unterhaltung für ausgelassene Stimmung bis in die Nachtstunden.

Der Sonntag beginnt um 10 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst auf dem Rathausplatz. Im Anschluss locken die Vereine wieder mit ihren Spezialitäten, während die Schorle-Band aus Mahlberg zur Mittagszeit musikalisch für Schwung sorgt. Abends heizt die „Partyband Duo Etival“ ein und verwandelt den Rathausplatz in eine große Tanzfläche. Kinder dürfen sich beim Kinderschminken von 12 bis 17 Uhr in fantasievolle Figuren verwandeln.

Am Montag klingt das Fest traditionell gemütlich aus – doch musikalisch bleibt es abwechslungsreich. Während die Vereine ganztägig bewirten, geben am Abend die Bläser von „Badisch Blech“ am Rathausplatz den Ton an. In der Herrenstraße sorgt wieder DJ Christoph Schneider für Partystimmung.

Natürlich kommen auch die jungen Besucher an allen Tagen nicht zu kurz: Karussells, ein Süßwarenstand, ein Schießstand sowie ein eigener Kinder- und Jugendstand mit Dosenwerfen und Glücksrad garantieren Spaß für die ganze Familie.