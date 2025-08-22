Anzeige: Wein- und Gassenfest in Ringsheim

Ob regionale Spezialitäten, französische Leckereien oder süße Köstlichkeiten: In Ringsheim ist für jeden Geschmack gesorgt.
Die Vorfreude in Ringsheim steigt: Von Samstag bis Montag, 23. bis 25. August, verwandelt sich die Ortsmitte wieder in eine stimmungsvolle Festmeile – und das bereits zum 46. Mal. Drei Tage lang heißt es beim traditionellen Wein- und Gassenfest: flanieren, schlemmen und feiern. Die Gemeinde hat sich auch in diesem Jahr gemeinsam mit den Ringsheimer Vereinen einiges einfallen lassen, um Einheimischen und Gästen aus der ganzen Region ein unvergessliches Festwochenende zu bereiten.