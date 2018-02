Der Fasnets-Geburtstag beginnt bereits um 11 Uhr mit einem Zunftmeister-Empfang im Rathaus. Danach setzt sich gegen 13.30 Uhr ein großer Umzug durch Weildorf in Bewegung. Daran nehmen fast alle Narrenvereine aus dem Raum Haigerloch sowie befreundete Narrenvereine aus dem Zollernalbkreis teil und auch freie Fasnetsgruppen aus Weildorf und aus der Nachbarschaft. Für ein buntes Bild der Fasnet ist also gesorgt.

Für Bewirtung ist im Hagestall und an mehreren Verpflegungsständen sowie "Besenwirtschaften" entlang der Umzugsstrecke durch die Ortsmitte gesorgt.

Die Fasnet in Weildorf hat eine lange Tradition und existierte bereits vor dem 1983 gegründeten Narrenverein. Schon in den 60er Jahre gab es einen Fasnetsumzug, der damals vom Sportverein organisiert wurde. 1976 gründeten dann einige Fasnets-Begeisterte das Storchenkomittee und nahm die Flecka-Fasnet in die Hand. Dieses Komittee bereitete letzlich den Weg für die Gründung eines Narrenvereins. Bemerkenswert: In seiner 35-jährigen Geschichte hatte der Verein erst zwei Vorsitzende. Von der Gründung bis ins Jahr 2003 leitete ihn Josef Weißhaar und seit 2003 bis heute ist Tobias Schober der Vereinschef.