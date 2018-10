Anzeige Weil es um Menschen geht

Der Job von Sonja Schaible gleicht einem permanenten Spagat. Die promovierte Medizinerin ist Geschäftsführerin der Schaible GmbH, einem Sanitätshaus mit jetzt acht Niederlassungen. Die Herausforderung: Die Interessen von Kunden und Krankenkassen vereinbaren.

Das Ladengeschäft von Schaible im Herzen Nagolds ist an diesem Morgen gut besucht. Vor der Tür lockt der Trubel des Wochenmarkts, ein Gemüsehändler hat Karotten und Co. zu imposanten Gebilden gestapelt. Im Innern des Geschäfts drehen sich die Gespräche um Gehhilfen und Kompressionsstrümpfe. Wohl an kaum einer anderen Stelle in der Stadt begegnen sich die verschiedenen Ebenen eines Menschenlebens so direkt. Und so selbstverständlich.

„Bei uns geht es immer um die Lebensqualität des Kunden. Was kann ihm helfen? Wodurch können er oder auch die Angehörigen unterstützt, entlastet werden?“, fasst Sonja Schaible das tägliche Tun zusammen. Wobei schnell klar ist: Dieses Tun benötigt ein Höchstmaß an Sensibilität und Fingerspitzengefühl. Man kann es so ausdrücken: Häufig ist das Team von Schaible in Ausnahmesituationen der direkte Ansprechpartner nach Arzt und Krankenhaus. Sonja Schaible: „Es gibt dann eine gewisse Erwartungshaltung, die wir aufgrund der Vorgaben der Kostenträger nicht immer erfüllen können. Da ist eine Menge Kommunikationsarbeit nötig. Unser Ziel: Durch kompetente Beratung und Übersicht die beste Versorgung für den Kunden im möglichen Rahmen zu erreichen. So bekommen wir sehr viel zurück, wenn wir schlussendlich helfen konnten!“