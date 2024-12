Die festlich geschmückten Straßen Haslachs erstrahlen im vorweihnachtlichen Glanz und laden die Bewohner dazu ein, sich von der besonderen Atmosphäre verzaubern zu lassen. Die Aktion, die jedes Jahr zahlreiche Herzen höherschlagen lässt, ist nun offiziell eröffnet.

Kunden können bei jedem Einkauf in den teilnehmenden Geschäften „Märkle“ sammeln – pro zehn Euro Einkaufswert gibt es ein Exemplar. Zehn gesammelte Märkle ergeben ein Gewinnlos, das an den wöchentlichen Verlosungen teilnimmt. Die ersten beiden Ziehungen fanden bereits statt, bei der Gutscheine des Handels- und Gewerbevereins im Gesamtwert von 250 Euro an glückliche Gewinner vergeben wurden. Ein toller Anreiz, frühzeitig Weihnachtsgeschenke zu besorgen und dabei auf das eigene Glück zu setzen.

Lesen Sie auch

Doch das ist noch nicht alles: Das Sammeln der Märkle wird besonders lohnenswert, denn nach den Feiertagen findet die große Hauptverlosung statt. Hier warten attraktive Gewinne von bis zu 1000 Euro! Die ausgefüllten Weihnachtslose können in den Briefkästen der Sparkasse, der Volksbank sowie im Rathaus von Haslach eingeworfen werden.

Kulinarischer Wintermarkt feiert seine Premiere

Neben der „Weihnachtsmärkle“-Aktion begeistert auch die traditionelle Krippenaktion und der zum ersten Mal stattfindende Kulinarische Wintermarkt am Pfarrplatz die Bürger und Besucher Haslachs. Schon seit dem 1. Dezember wird ein winterlicher Stadtspaziergang durch 25 ausgewählte Schaufenster zu einem besonderen Erlebnis. In vielen Schaufenstern sind Krippen ausgestellt, deren Namen auf Sammelzetteln notiert werden können – ein kleines Highlight, das den Spaziergang durch die Stadt bereichert. Außerdem werden am Ende der Aktion zwei Gewinner gezogen, die sich über einen Haslacher Geschenkgutschein im Wert von jeweils 50 Euro freuen dürfen.

Der Kulinarische Wintermarkt in Haslach startet am 20. Dezember. In zwölf Hütten werden außer an Heiligabend und Silvester täglich von 16 bis 22 Uhr im Bereich der Mühlenbacherstraße und des Pfarrplatzes bis zum 6. Januar köstliche Spezialitäten in weihnachtlich-winterlichem Flair angeboten. Außerdem wartet jeden Tag ein musikalisches Rahmenprogramm.red/tk