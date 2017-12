Anzeige Weihnachtsstimmung im Felsenstädtle

Es ist einer der ältesten Weihnachtsmärkte in der Region, und die malerische Kulisse in der Haigerlocher Altstadt wird wieder zahlreiche Besucher in ihren Bann ziehen. Die Marktstände gruppieren sich in der Unterstadt und im unteren Bereich der Oberstadtstraße. Der Nikolaus wird die kleinen Marktbesucher am Samstag und Sonntag mehrmals mit kleinen Geschenken überraschen.

Ein Anziehungspunkt wird wieder die Festbühne auch dem Marktplatz sein, wo wieder ein buntes Programm mit Musik und Unterhaltung geboten wird. Dabei sind neben Kindergarten, Bläserklasse, Posaunenchor und Stadtkapelle Hagerloch auch die Theben Christmas Singers. Klausi Klücklich wird am Sonntag zweimal kunstvolle Seifenblasen zeigen. "Haigerloch Aktiv" und der Förderverein Städtepartnerschaft sorgen in ihrem Märchenzelt für magische Stimmung.

Wem nach so viel Besinnlichkeit nach Party ist, kann am Samstagabend entweder den Ski- und Bergfreunden im ehemaligen "Schlössle" oder der Narrenzunft in ihrem Zunftheim in der Pfluggasse einen Besuch abstatten. Die Stadtkapelle wird an beiden Tagen in der Ölmühle Kaffee und Kuchen anbieten.