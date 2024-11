Der Beginn der Adventszeit ist in Meßstetten untrennbar verbunden mit dem traditionellen Weihnachtsmarkt am ersten Adventswochenende. Vor der Kulisse des Rathauses sind die weihnachtlich dekorierten Marktstände auf dem Erwin-Gomeringer-Platz und Richtung Notariat zu zwei Rundkursen angeordnet. Zum stimmungsvollen Flair tragen auch die von den Meßstetter Schulen geschmückten Christbäume bei.

Mit rund 50 Ständen, die von mehr als 40 Vereinen, Organisationen, Schulen, Gastronomen sowie Gewerbetreibenden betrieben werden, möchte der 33. Meßstetter Weihnachtsmarkt die Besucher auch in diesem Jahr wieder auf die Vorweihnachtszeit einstimmen. An den einzelnen Ständen ist für vielerlei kulinarische Leckerbissen gesorgt. Ist der Hunger dann gestillt, wartet so manche Geschenkidee darauf, entdeckt zu werden. An allen drei Tagen erwartet die Besucher ein buntes und vielfältiges Rahmenprogramm.

Am Samstag und Sonntag öffnet auch das Museum für Volkskunst seine Pforten mit der Sonderausstellung „Weihnachtskrippen“. In der Turn- und Festhalle findet die Skibörse des Meßstetter Skivereins statt. Neben einer gemütlichen Einkehrmöglichkeit gibt es dort alle Artikel rund um Ski und Snowboard. Zusätzlich im Foyer der Halle: Produkte von Ausstellern – von Selbstgebasteltem bis zu Geschenkideen.

Drei Tage lang vielfältiges Rahmenprogramm

Freitag, 29. November

18 bis 22.30 Uhr

Weihnachtsmarkt 18.30 bis 19.30 Uhr Nikolaus 19 Uhr Offizielle Markteröffnung durch Bürgermeister Frank Schroft, begleitet vom Musikverein Meßstetten 18 bis 21 Uhr Skibörse in der Turn- und Festhalle (Warenannahme)

Samstag, 30. November

15 bis 22.30 Uhr

Weihnachtsmarkt 9 bis 20 Uhr Skibörse in der Turn- und Festhalle

16.15 Uhr Achtsamkeits- und Selbstliebeübungen von Familiencoach Steffi Tušek im Sitzungssaal des Rathauses 17 Uhr Eröffnung der Sonderausstellung „Weihnachtskrippen“ im Museum für Volkskunst, Hangergasse 16, durch Bürgermeister Frank Schroft 17 Uhr Bilderbuch-Kino im Sitzungssaal des Rathauses: Edelgard Herre und Shirly Engel von der Stadtbücherei lesen „Das Weihnachtswuschel“ von Katja Reider, illustriert von Jennifer Coulmann 17.30 bis 18.30 Uhr Nikolaus 18 Uhr Bilderbuch-Kino im Sitzungssaal des Rathauses: Edelgard Herre und Shirly Engel von der Stadtbücherei lesen „Henni Haselmaus und die leckersten Plätzchen der Welt” von Stephanie Gessner, illustriert von Sarah Dietz 18.30 Uhr Posaunenchor Meßstetten Weihnachtsmusik

Sonntag, 1. Dezember

11 bis 18 Uhr Weihnachtsmarkt 11 bis 17 Uhr Skibörse in der Turn- und Festhalle 11.15 bis 12.45 Uhr Auftritt von Yvonne Münzer 13 Uhr Posaunenchor Zollernalb Weihnachtliche Bläsermusik 13.30 bis 14.45 Uhr Auftritt „Theben Christmas Singers & Friends“ 14 bis 15 Uhr Nikolaus 15 bis 15.15 Uhr Jagdhornspieler des Wildgehegevereins Meßstetten 15.15 bis 16.30 Uhr Auftritt „Theben Christmas Singers & Friends“ 13 bis 18 Uhr Sonderausstellung „Weihnachtskrippen“im Museum für Volkskunst, Hangergasse 16 16 Uhr Bilderbuch-Kino im Sitzungssaal des Rathauses: Edelgard Herre und Shirly Engel von der Stadtbücherei lesen „Max freut sich auf Weihnachten“ und „Henri und Henriette feiern Weihnachten“ 17 Uhr Bilderbuch-Kino im Sitzungssaal des Rathauses: Edelgard Herre und Shirly Engel von der Stadtbücherei lesen “Das Weihnachtswuschel” von Katja Reider, illustriert von Jennifer Coulmann

An allen drei Tagen

Weihnachtliches Puppentheater Süddeutsche Gemeinschaft Meßstetten an Stand Nr. 20. - Vorführungstermine: Freitag 18.30 Uhr und 19.30 Uhr; Samstag von 16 bis 19 Uhr jeweils zur vollen Stunde; Sonntag von 12 bis 17 Uhr jeweils zur vollen Stunde. Die Vorführungen dauern jeweils rund 15 Minuten.