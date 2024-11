Zwei Tage lang, am 7. und 8. Dezember, gibt es Programm und Angebote an rund 30 Ständen.

Die Besucher des Winterlinger Weihnachtsmarktes dürfen sich auch in diesem Jahr wieder auf ein altbewährtes Programm und die ganz besondere Atmosphäre freuen.

Eröffnung des zweitägigen Marktes ist am Samstag, 7. Dezember, um 15 Uhr durch Bürgermeister Michael Maier vor dem Rathaus. Die Kindergartenkindern und der Chor „ Cantus iuvenis“ übernehmen die musikalische Umrahmung. Der Markt ist dann bis 21 Uhr geöffnet.

Am Sonntag geht es um 11 Uhr weiter. Um 12 Uhr spielt der Winterlinger Musikverein ein kleines Platzkonzert am Römerbrunnen im Wilhelm-Keinath-Park. Gegen 14.30 Uhr unterhält der Posaunenchor die Besucher mit Weihnachtsliedern ebenfalls am Römerbrunnen. Der Markt schließt um 17 Uhr.

Rund 30 Marktbeschicker haben sich mit einem breitgefächerten kulinarischen Angebot und natürlich diversen Verkaufsangeboten angekündigt. Von Bastelarbeit über Dekoartikel, Tiroler Spezialitäten und Gewürzen bis zu Hüten, Handschuhen, Mützen und noch vieles mehr werden die Besucher des Winterlinger Weihnachtsmarktes einiges geboten bekommen.