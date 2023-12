1 Der Kippenheimer Weihnachtsmarkt ist ein idealer Treffpunkt für geselliges Beisammensein. An rund 30 Ständen wird alles geboten, was die Adventszeit noch schöner macht. Foto: Gemeinde Kippenheim

Leckereien, Geschenkideen und Musik – auf dem Kippenheimer Weihnachtsmarkt am 2. und 3. Dezember lässt es sich ganz wunderbar auf die besinnlichste Zeit des Jahres einstellen.









Wer am ersten Adventswochenende vom 2. bis 3. Dezember noch nichts vorhat, sollte einen Besuch des Weihnachtsmarkts in Kippenheim in Erwägung ziehen. Denn die Veranstaltung bietet alles, was die schönste Zeit des Jahres noch schöner macht. Die Buden mit ihrem vielfältigen Angebot sind am Samstag von 17 bis 23 Uhr geöffnet.