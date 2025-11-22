Anzeige: Weihnachtsmarkt in Kippenheim

Leckereien, Geschenkideen und Musik – all das erwartet die Besucher auf dem Kippenheimer Weihnachtsmarkt am 29. und 30. November.

Der Weihnachtsmarkt in Kippenheim bietet alles, was die schönste Zeit des Jahres noch schöner macht. Er ist am Samstag von 17 bis 23 Uhr geöffnet. Der offizielle Auftakt erfolgt mit Bürgermeister Matthias Gutbrod und der amtierenden Weinkönigin Celine Kindle. Von 17.30 bis 18 Uhr kommt der Weihnachtsmann und wird besonders den jungen Gästen ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Um 19 Uhr findet die große Verlosung statt. Die Weinkönigin persönlich begleitet das Geschehen als Losfee. Der Männergesangsverein Kippenheim liefert den passenden musikalischen Rahmen.

Am Sonntag kann der Weihnachtsmarkt von 12 bis 18 Uhr besucht werden. Die Schüler der Grundschule Kippenheim singen ab 13 Uhr weihnachtliche Lieder. Von 14.30 bis 16 Uhr schaut der Weihnachtsmann erneut vorbei und um 16 Uhr warten bei der großen Verlosung einmal mehr tolle Preise auf die Gewinner. Musikalisch wird der Sonntagnachmittag vom Musikverein Kippenheim begleitet.

Lose können bei der Bäckerei Kiefer, beim Weinhof Kippenheim, dem Stoffatelier Kalt und der Gemeinde Kippenheim für je einen Euro erworben werden. Zudem gibt es sie an beiden Markttagen vor Ort.

Die Schüler der Grundschule Kippenheim singen am Sonntag weihnachtliche Lieder. Foto: Gemeinde Kippenheim

Wunderbares Angebot an rund 30 Ständen

Die Teilnehmer des Kippenheimer Weihnachtsmarkts, darunter auch Vereine, Schulklassen und private Gruppen, bieten an ihren rund 30 Ständen alles für die nun beginnende Adventszeit – beispielsweise Selbstgebasteltes und Genähtes, tolle Weihnachtsdekoration, Adventskränze, Krippenfiguren und wunderbare Geschenkideen sowie Honig, Weine, Marmelade und mehr.

Für eine leckere Stärkung ist ebenfalls gesorgt. Auf dem Markt gibt es unter anderem Linzertorten, Stollen, Schokolade, Pralinen, Crêpes, Weihnachtsgebäck, Kaffee und Kuchen, Magenbrot, Gulaschsuppe, Flammenkuchen, selbst gemachte Pizzen, Champignons in Knoblauchsoße, Panzerottis, Maultaschen, Schupfnudeln mit Sauerkraut, Gegrilltes und Pommes – außerdem Glühwein, Eier- sowie Kinderpunsch und weitere Getränke.

Somit ist ein genussreicher und stimmungsvoller Einstieg in die Vorweihnachtszeit garantiert. „Unser Weihnachtsmarkt steht für geselliges Beisammensein. Mit rund 30 Standbetreibern freuen wir uns auf zwei schöne, vorweihnachtliche Tage in Kippenheim“, so Matthias Gutbrod.

Die Gemeinde Kippenheim wünscht den Weihnachtsmarktbesuchern schöne, gesellige Stunden.