Anzeige: Weihnachtsmarkt in Kippenheim

Leckereien, Geschenkideen und Musik – all das erwartet die Besucher auf dem Kippenheimer Weihnachtsmarkt am 29. und 30. November.
Der Weihnachtsmarkt in Kippenheim bietet alles, was die schönste Zeit des Jahres noch schöner macht. Er ist am Samstag von 17 bis 23 Uhr geöffnet. Der offizielle Auftakt erfolgt mit Bürgermeister Matthias Gutbrod und der amtierenden Weinkönigin Celine Kindle. Von 17.30 bis 18 Uhr kommt der Weihnachtsmann und wird besonders den jungen Gästen ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Um 19 Uhr findet die große Verlosung statt. Die Weinkönigin persönlich begleitet das Geschehen als Losfee. Der Männergesangsverein Kippenheim liefert den passenden musikalischen Rahmen.