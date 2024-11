Anzeige: Weihnachtsmarkt in Kippenheim

1 Wer noch auf der Suche nach passenden Weihnachtsgeschenken ist, wird in Kippenheim bestimmt fündig. Foto: Decoux

Leckereien, Geschenkideen und Musik warten auf dem Kippenheimer Weihnachtsmarkt auf die Besucher.









Der Weihnachtsmarkt am ersten Adventswochenende vom 30. November bis 1. Dezember in Kippenheim bietet alles, was die schönste Zeit des Jahres noch schöner macht. Am Samstag können Besucher von 17 bis 23 Uhr die Angebote rund um den Querstraßenparkplatz genießen. Der offizielle Auftakt erfolgt um 17 Uhr mit Bürgermeister Matthias Gutbrod und der amtierenden Weinkönigin Elena Kölble. Von 17.30 bis 18 Uhr kommt der Weihnachtsmann und um 19 Uhr findet eine große Verlosung statt. Diese wird auch von der Weinkönigin Elena Kölble als Losfee begleitet. Ebenso werden der Männergesangsverein Kippenheim und der Posaunenchor Kippenheim für musikalische Unterhaltung sorgen.