Anzeige: Weihnachtsmärkte in Herbolzheim und Kenzingen

Heller Lichterglanz, festlich geschmückte Holzhütten, Duft von weihnachtlichen Leckereien, ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm und vieles mehr erwartet die Besucher traditionell am ersten Adventswochenende rund um die Kenzinger Kirche. Am 30. November (14 bis 22 Uhr) und 1. Dezember (11 bis 19 Uhr) präsentieren rund 47 Vereine, Schulen, Kindergärten, Betriebe und engagierte Privatleute ihr Angebot. Von regionalen Handwerksprodukten über Weihnachtsfloristik, Näh- und Strickwaren, Schmuck und Dekoration – das Sortiment ist vielseitig. Selbstverständlich fehlt es auch in diesem Jahr nicht an weihnachtlichen Speisen und Getränken.

Am Samstag um 14 Uhr wird Bürgermeister Dirk Schwier erstmals gemeinsam mit seinem Herbolzheimer Kollegen Thomas Gedemer den Weihnachtsmarkt offiziell eröffnen. Für musikalische Unterhaltung sorgen die Jugendabteilung der Stadtkapelle und das Bläserquartett „ImTakt“. Am Sonntag ab 14 Uhr unterhält der Spielmannszug der Narrenzunft Welle-Bengel. Um 18 Uhr ist das Turmblasen aus dem Nordturm der Kirche.

Lesen Sie auch

Zur Freude der kleinen Besucher dreht das Kinderkarussell seine Runden und der Nikolaus wird an beiden Tagen unterwegs sein. Im Jugendraum der Minis bieten die Ministranten eine Kinderbetreuung an. Mit Kirchenführungen, Adventsliedersingen und dem „Charity-Run“ der Motorradfreunde Kenzingen erwartet die Besucher ein abwechslungsreiches Programm.

Gemütlich wird es im Gemeindezentrum. Dort bietet der Frauenbund selbst gemachten Kuchen und Kaffee an. Gleichzeitig findet dort die Bilderausstellung von Vinzenz Hensle aus Nordweil in Zusammenarbeit mit der Lokalen Agenda und der Kirchengemeinde statt.

Auch Herbolzheim wird zum Lichtermeer

Nachdem sich Thomas Gedemer und Dirk Schwier in Kenzingen die Ehre gegeben haben, werden beide Bürgermeister ab 16 Uhr den parallel laufenden Weihnachtsmarkt in Herbolzheim eröffnen. Auch dort können am Samstag (15 bis 22 Uhr) und Sonntag (11 bis 19 Uhr) die ersten Geschenke auf den Wunschzetteln der Lieben abgehakt werden. Von regionalen Handwerksprodukten bis hin zu leckeren Köstlichkeiten bleiben kaum Wünsche offen.

Auch Familien und Kinder kommen nicht zu kurz. Traditionelle Gerichte und Spezialitäten aus aller Welt verwöhnen die Gaumen. Das WALDWERK Höfle zaubert Leckereien in der Outdoorküche und lockt mit einem gemütlichen Naturzelt. Am Feuer der Pfadfinder können sich die Marktbesucher wärmen und dabei auf ihr Stockbrot warten.

Gute Nachricht für die jüngeren Gäste: Natürlich schaut auch dieses Jahr der Nikolaus auf beiden Weihnachtsmärkten vorbei. Foto: Stadt Herbolzheim

Im Torhaus begrüßen die Landfrauen Herbolzheim mit selbst gemachtem Kuchen. Natürlich wird auch der Nikolaus vorbeischauen und kleine Geschenke an die jüngeren Besucher verteilen. Am Sonntag bekommt er sogar Unterstützung von weiteren Nikolaus-Kollegen auf dem Motorrad.

Bunt wie das Angebot in den Ständen wird auch das musikalische Rahmenprogramm – alle, die gerne Weihnachtslieder auf ihren Instrumenten spielen oder singen, sind herzlich eingeladen, sich einen Platz auf dem Weihnachtsmarkt zu suchen und „auf Hut zu spielen“. Wer direkt an der Krippe unterhalten möchte, kann sich gerne vorab unter weihnachtsmarkt@stadt-herbolzheim.de bei Julian Elison melden. Am Sonntag sorgen der Posaunenchor der Kirchengemeinde sowie ein Klavierkonzert im Torhaus von Karl Saar für musikalische Highlights. tk

Alles entdecken

Am Samstag (17 bis 22 Uhr) und am Sonntag (13 bis 19.30 Uhr) wird eine Kutsche zwischen dem Torhaus in Herbolzheim und dem Rathaus in Kenzingen pendeln, so dass alle Interessierten den Weihnachtsmarkt in der Nachbargemeinde entdecken können. Zusätzlich fahren die Bürgerbusse aus Herbolzheim und Kenzingen.