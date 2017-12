Anzeige Weihnachtsglanz und Lichterzauber

Für Liebhaber der Blasinstrumente spielen am Sonntag, 10. Dezember, an 12.45 Uhr die Alphornfreunde aus Neuhengstett und ab 15.15 Uhr der Posaunenchor Zavelstein. Im Burggraben werden an beiden Tagen mehrfach Vorführungen angeboten, bei denen die Besucher Holzkünstlern über die Schulter schauen können.

Zur gemeinsamen Fackelwanderung ist um 16.30 Uhr Treffpunkt an der Bühne mit Bruno Ott. Die Tour ist auch für Kinderwagen geeignet. Der Nikolaus und die Wasserkönigin beschenken am Samstag um 17 Uhr und am Sonntag um 17.15 Uhr die Kinder auf der Bühne mit kleinen Präsenten aus dem Jutesack. So kommen auch die Kleinsten bei der Burgweihnacht nicht zu kurz. Bei den "Einstimmungen zum Advent" am Samstag ab 18.15 Uhr und Sonntag ab 18 Uhr in der St. Georgs-Kirche bietet sich den Besuchern Ruhe und Besinnung.

Angesichts des Ansturms der vergangenen Jahre will auch der Gemeinderat den Brauch beibehalten: Erneut backt er leckeren Flammkuchen für einen guten Zweck. Wie auch schon im vergangenen Jahr findet eine Prämierung der schönsten Weihnachtsmarktstände statt, und die Marktbesucher können attraktive Preise gewinnen. Die Auslosung findet am Sonntag ab 17 Uhr statt.

In diesem Jahr neu ist ein Shuttle-Service eingerichtet, der die Gäste von den Parkplätzen im Stadtgebiet ganz bequem zum Markt bringt.

Zusätzlich steht den Gästen, die mit der Kulturbahn anreisen, ein Rufauto ab dem Bahnhof Bad Teinach/Neubulach zur Verfügung. Weitere Infos hierzu finden sich unter www.teinachtal.de/veranstaltung. Die "Zavelsteiner Burgweihnacht" ist am Samstag von 14 bis 21 Uhr und am Sonntag von 11 bis 19 Uhr geöffnet.