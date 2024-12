Anzeige: Weihnachtsdorf im Vogtsbauernhof

Eine kunstvoll ins Licht getauchte Häuserlandschaft im stimmungsvoll beleuchteten Ambiente der historischen Schwarzwaldhöfe erwartet die Besucher beim Weihnachtsdorf am dritten Adventswochenende im Freilichtmuseum Vogtsbauernhof in Gutach.

Das Schwarzwälder Freilichtmuseum Vogtsbauernhof in Gutach öffnet in diesem Jahr noch einmal seine Tore zum stimmungsvollen Weihnachtsdorf. Am dritten Adventswochenende von Freitag bis Sonntag, 13. bis 15. Dezember, fügen sich die imposanten und beleuchteten Schwarzwaldhöfe zu einem Weihnachtsdorf, das seine Gäste zum Flanieren einlädt. Rund 40 Aussteller bieten dabei traditionelles Handwerk und heimische Produkte an.

Ein festlich musikalisches Rahmenprogramm begleitet die Besucher an allen drei Tagen bei ihrem Spaziergang über das Gelände. So spielen regionale Künstler im Wechsel auf den beiden Bühnen vor dem Falkenhof und beim Ortenauhaus. Das Musikprogramm wird am Freitagabend um 17 Uhr von „A Voice, Six Strings and a Wooden Box“ eröffnet. Das Wolfacher Trio um Sängerin Catia Ganatz (Voice), dem Gitarristen Max Ganatz (Six Strings) und Michael Kiefer am Cajon (Wooden Box) unterhält mit portugiesischen Liedern wie auch Pop-Musik. Im Anschluss spielt um 19 Uhr die Band „Mellow Yellow Dixie Fellows“ aus Biberach mit klassischer Dixie-Musik und New-Orleans-Jazz auf.

Am Samstagnachmittag beginnt um 15 Uhr der Jazzchor Passatempo unter der Leitung von Kathrin Krichel. Gesungen wird neben Jazz auch Pop und Gospel. Darauf folgen um 16.30 Uhr die „Hamsters“ aus Offenburg, die mit ihrer etwas anderen Guggemusig für Stimmung sorgen. Zum Abschluss des zweiten Weihnachtsmarkttages spielt um 19 Uhr das Quartett „Say U“ um Uwe Sayer, Bernd Kasper, Rolf Kilchling und Christoph Pöschl. Auf der Gitarre, dem Saxofon, dem Schlagzeug und dem Bass spielen sie Songwriter-Songs und Weihnachtslieder. Der Männergesangsverein „Bergecho“ aus St. Roman läutet am Sonntag um 13 Uhr das Bühnenprogramm ein. Das Folk-Duo „Saitentäler“ schließt das musikalische Programm ab 15 Uhr mit Gitarre und Gesang.

Buntes Rahmenprogramm für Kinder und Familien

Auch für Kinder und Familien bietet das Freilichtmuseum Samstag und Sonntag ein weihnachtliches Rahmenprogramm an. Bei der Offenen Weihnachtswerkstatt für Familien bauen die jüngsten Besucher kleine Räucherhäuschen aus Holz oder knüpfen nach Makramee-Technik Weihnachtsbäume aus Garn. Die Mitmachprogramme finden am Samstag von 14 bis 19 Uhr und am Sonntag von 11 bis 16 Uhr statt. Am Sonntag ist auch der Nikolaus mit seinem Freund Rubelz von 14 bis 16 Uhr auf dem Museumsgelände unterwegs und verteilt an die Kinder kleine, aber feine Gaben.

Beim Weihnachtsdorf im Schwarzwälder Freilichtmuseum Vogtsbauernhof bieten rund 40 regionale Aussteller traditionelle Produkte und altes Handwerk an. Foto: Schwarzwälder Freilichtmuseum Vogtsbauernhof

Museumspfarrer Hans-Michael Uhl lädt am Sonntag um 12.30, 14 und 15.30 Uhr mit Anke und Martin Lampeitl vom Puppentheater „Guggamol“ zu einer Weihnachtsgeschichte für Groß und Klein in den Museumspädagogischen Pavillon ein. Das etwa 30-minütige Stück „Brunis Weihnacht – eine erstaunliche, heitere Geschichte um die Tiere im Stall“ wird mit Musik umrahmt.

Bus-Pendelverkehr steht kostenlos zur Verfügung

Es steht für die Gäste des Weihnachtsdorfes an allen drei Tagen ein praktischer, kostenloser Bus-Pendelverkehr zwischen dem Freilichtmuseum und Gutach Dorf sowie Hausach zur Verfügung. Der Bus hält aus Richtung Gutach an den Haltestellen Gutach Liebich Sporthalle, Gutach Kirchstraße und Gutach Bergle. Aus Richtung Hausach hält der Bus an den Haltestellen Hausach Stadthalle, Hausach Industriegebiet (Hinterer Bahnhof) und Gutach Turm. Die Busse pendeln aus beiden Richtungen alle 30 Minuten.

Darüber hinaus hat die Südwestdeutsche Landesverkehrs-GmbH (SWEG) auf der Strecke Hausach – Gutach Freilichtmuseum – Hornberg am Freitag, 13. Dezember, und Samstag, 14. Dezember, zusätzliche Fahrten eingerichtet. In beide Richtungen verkehren die Bahnen im Stundentakt bis nach 21 Uhr.

Der Eintritt beträgt an allen drei Tagen fünf Euro für Erwachsene ab 18 Jahren. Kinder und Jugendliche bis 17 Jahren sind frei. Die Häuser des Museums sind geschlossen.

Alle Infos zum Programm und die genauen Angaben zum Bus-Pendelverkehr und den Bahnzeiten unter www.vogtsbauernhof.de.

Das Schwarzwälder Freilichtmuseum Vogtsbauernhof

Im Freilichtmuseum Vogtsbauernhof in Gutach entdecken die Besucher den Schwarzwald mit allen Sinnen. Beim Rundgang durch historische Bauernhöfe erleben sie, wie im Schwarzwald vor bis zu 600 Jahren gewohnt, gelebt und gearbeitet wurde. Das Museum richtet sich mit seinen Angeboten auch speziell an Kinder und Familien und bietet das ganze Jahr über ein vielfältiges, buchbares Programm für Schulklassen, Kindergärten und Erwachsenen-Gruppen an.