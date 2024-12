Anzeige: Weihnachtliche Vorfreude genießen

1 Lichterglanz und der Duft von gebrannten Mandeln begleiten die Besucher des Neubulacher Weihnachtsmarkts. Foto: Anja C. Lohr

Die historische Neubulacher Altstadt ist die ideale Kulisse für die Städtles Weihnacht. Groß und Klein können sich auf weihnachtliche Stimmung, Kutschfahrten, Konzerte und auf eine Märchenausstellung freuen.









Der Weihnachtsmarkt bietet am Samstag, 14. Dezember, und Sonntag, 15. Dezember, eine Vielzahl an Attraktionen und Aktivitäten für Groß und Klein. An rund 60 Stationen und liebevoll dekorierten Ständen gibt es zahlreiche Anregungen für Geschenke. Von Kerzen über Dekoartikel, Wärmendes aus Wolle, Watte und Stoff, über Kunstvolles aus Holz und Draht, Gutes für den Körper, Schmuck, Taschenmode und Hüte, Hübsches aus Papier bis hin zu vielen Dingen fürs Baby – hier findet jeder etwas Passendes.