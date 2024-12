1 Stimmungsvolle Stände. Foto: Claudia Holzer-Rohrer

Am Samstag, 14. Dezember, lädt Bochingen von 15 bis 21 Uhr zum 26. Weihnachtsmarkt auf dem Kronevorplatz ein.









Bummeln und Unterhaltung in vorweihnachtlicher Atmosphäre, ein Stelldichein an den Ständen und Stehtischen, ein Zusammenrücken unter den wärmenden Heizstrahlern, Gemütlichkeit bei Musik und Gesang; am Samstag, 14. Dezember, ist es ab 15 Uhr in Bochingen wieder soweit, wenn die Bochinger Ortsverwaltung zum Weihnachtsmarkt auf den Kronevorplatz einlädt.