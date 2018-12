Anzeige Weihnachtliche Klänge

D

ie beiden Chöre proben seit Anfang vergangenen Jahres zusammen unter der Leitung von Annekatrin Fecker. Im vergangenen Jahr hatten die beiden Chöre bereits ein großartiges Konzert in der Bisinger Hohenzollernhalle veranstaltet, ebenfalls war die Jahresfeier mit Theater im Ochsen in Grosselfingen im Jahr 2017 ein voller Erfolg.

Nun werden die Chöre in der Kirche Ihr Können erneut unter Beweis stellen. Beginn ist um 17 Uhr, Einlass ab 16.30 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf für 8 Euro beim Bürgermeisteramt Grosselfingen (Telefon: 07476/9 44 00) beim Vorsitzenden Ewald Endress (Telefon: 07476/91 43 44) und beim Schriftführer Hans Anton Fecker (Telefon: 07476/22 03) in Steinhofen bei Maler Fecker in Steinhofen und an der Esso Tankstelle Bisingen.