Anzeige: Weihnachtliche Gottesdienste und Musik in Boll

Weihnachtliche Gottesdienste und Musik in Boll

1 Die evangelische Kirche und das Rathaus erstrahlen in weihnachtlichem Glanz. Foto: /Sylvia Fahrland

Nach einem Jugendgottesdienst in der Mehrzweckhalle, diversen Weihnachtsfeiern, dem adventlichen Nachmittag für Senioren, dem Jahresabschluss des Ortschaftsrats, dem Dorfcafé im Öffentlichen Wohnzimmer sowie dem Jahreskonzert des Musikvereins und den Auftritten der Chorgemeinschaft „BoWi“ bei den Adventskonzerten in Wehingen und Wittershausen freut man sich in Boll auf gottesisbesinnliche Feiertage und gemeinsame Zeit mit Familie und Freunden.