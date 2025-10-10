Anzeige: Weideviehmarkt in Wies

Sonderveröffentlichung, , . , Nummer 234

Mit Beginn der 1990er Jahre wurde in der Ortschaft Wies der Weideviehmarkt als nützlicher Tierhandel für Landwirte ins Leben gerufen. Nächstes Jahr blickt die Großveranstaltung auf ihr 35-jähriges Bestehen zurück. Im Lauf der Zeit hat der Termin Volksfestcharakter angenommen – am kommenden Samstag, 11. Oktober, ist es wieder soweit.

Wahre Scharen von Interessenten und Besuchern werden von den Mitgliedern der Weidegemeinschaft Wies und der Gemeinde Kleines Wiesental erwartet. Unterstützt wird das Fest von den Vereinen. Als Schauplatz dient wie gewohnt das Areal des Weideschuppens am Dorfeingang.

Die Idee, im eigenen Dorf einen Weideviehmarkt anzubieten, entstand nach einem Besuch der Gründungsväter in Donaueschingen, wo ein Munimarkt stattfand, wie Michael Grether, Sprecher der Weide- und Landschaftspflegegemeinschaft Wies, im vergangenen Jahr kundtat. Inzwischen sei es ein Familienfest mit Bauernmarkt, der Ausstellung von landwirtschaftlichem Gerät und mehr.

Auftakt um neun Uhr

Der Auftakt erfolgt morgens um 9 Uhr, dann erfolgt die Anlieferung der Rinder. Diese kommen aus dem Ort und dem Umland, etwa aus Raitbach. Nahezu alle Vierbeiner stammen laut Grether aus der Region. Um 11 Uhr beginnt die Versteigerung im eigens errichteten Ring. Zum Auftrieb kommen Jungbullen, Rinder und Kälber verschiedener Rassen. Dicht umsäumt ist das Gatter zu diesem Anlass. Klein und Groß verfolgt mit Interesse die teils launig moderierte Versteigerung. Um 14 Uhr beginnt das Nachmittagsprogramm. Dieses Jahr erwartet das Publikum die Pferdeshow der Grusiloch-Ranch Stockmatt. „Lassen Sie sich verzaubern, wenn die Reiterinnen der Grusiloch-Ranch ihre Pferde und Ponys in Szene setzen“, heißt es.

„Ob geheimnisvoll wie im Phantom der Oper oder wild wie im Western – die sympathischen Mädchen begeistern in fantasievollen Kostümen (entworfen von Hannelore Sturm).“

Hütehund-Vorführung

Hinzu kommt eine Hütehund-Vorführung. Oliver Keller aus Zell wird mit seinem Hütehund seine Schafherde sanft und souverän führen, heißt es. Das Hüten mit Hund sei fundiert aufgebaut – schonend und entspannt für Halter und Tier, heißt es. Kommentiert wird das Ganze fachlich und unterhaltsam von Ruedi Roth, einem Profi der Hütehundeausbildung.

Und damit nicht genug: Die Gäste können sich auf dem großen Bauernmarkt umsehen, der Präsentation heimischen Handwerks beiwohnen und die Landmaschinenschau besuchen. Für die Jüngsten wird Ponyreiten angeboten, und es gibt eine Kleintierschau. Die kulinarische Seite bietet Neuen Süßen zum Mitnehmen (Gefäß mitbringen).

Spezialitäten im Angebot

Die Küche des Weideschuppens bietet Spezialitäten der Direktvermarktung an, zu nennen sind Suppenfleisch mit Kartoffeln und Meerrettich oder Nudelsuppe mit Fleischeinlage sowie Kuttelsalat, Zibelewaie, Pommes und Currywurst. Der Landfrauenverein Kleines Wiesental lädt in die Kaffeestube ein. Nicht zuletzt gibt es die Kundeninformation der Direktvermarktung Wies.

Mit dem LÖGO Rufbus kommen Besucher ohne Auto und ohne Parkplatzsuche zum Veranstaltungsort – von allen Orten im Kleinen Wiesental und vielen Zentren rundum. Weitere Infos zum ÖPNV-Angebot unter www.loerrach-landkreis.de/loego