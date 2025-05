Anzeige: Weidengeflecht-Charme für den Außenbereich von der Flechtmanufaktur Katz

1 Foto: Jacqueline Geisel, Unternehmen Flechten ist ein altes Handwerk, das unfassbar viel kann: Möbel, Körbe, Windlichter, Lampenschirme, Dekorationen, Sichtschutzzäune - von Hand Geflochtenes aus Naturmaterial wie zum Beispiel Weiden verleiht Innenräumen ebenso einen natürlichen Charme wie Außenbereichen. Bei der Flechtmanufaktur Katz auf dem Nagolder Wolfsberg wird dieses Handwerk noch mit Leidenschaft und aus Überzeugung gepflegt; in all seiner Vielseitigkeit. Zu den neuesten Projekten gehört ein Sichtschutzzaun aus Weiden für das Wunnebad Winnenden, welcher den Außenbereich stillvoll und naturnah abrundet. Ein solches Stück Gemütlichkeit kann sich jeder nach Hause holen - sei es als eben so ein Sichtschutzzaun, als Möbelstück oder als Dekorationselement.







Geflechte entstehen immer in aufwändiger Handarbeit, Flechtmaschinen gibt es nicht. Das macht die in Handwerkskunst gefertigten Stücke so besonders und individuell. Ein gutes Beispiel dafür, wie vielseitig Geflecht sein kann und welches Flair es in die Einrichtung bringen kann, ist ein Sofa aus der aktuellen Kollektion. Präsentiert wird es in den Ausstellungsräumen der Flechtmanufaktur Katz, die zu den Öffnungszeiten jedem Interessierten offenstehen. Dieses besondere Modell ist für den Innen- und den Außenbereich geeignet. Das Spannende: Es ist eines der wenigen Stücke im Hause Katz, das nicht aus Naturmaterial geflochten wird, sondern aus Kunststoff hergestellt wurde. Die einzigartige Fertigungsart lässt es allerdings täuschend echt wirken - und so fühlt es sich auch an. Bis hin zu kleinen Farbunterschieden und der Maserung ist die typische Struktur von Rattangeflecht hier nachgebildet.