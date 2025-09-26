Anzeige: Weidefest in Gersbach

Sonderveröffentlichung, , . , Nummer 223

Wenn die warmen Sommertage gezählt sind und saftiges Grünfutter rar wird, muss das Vieh zurück in den Stall. Im Fall Gersbach heißt das: Wahre Hundertschaften von Besuchern zieht es anlässlich des Weidefests auf die idyllische Hochebene zum Volksfest für die ganze Familie.

Am Sonntag, 28. September, ist es wieder so weit. Ganz offiziell laden die Landwirte der Erzeugergemeinschaft Gersbach-Wiesental erneut zu ihrem traditionellen Weidefest auf die Matten im Scherentann. Neu in diesem Jahr ist ein Infostand der Organisatoren. Die Gäste aus Nah und Fern werden über das Wirken des Vereins informiert, und darüber, welche Wertvorstellungen und Ziele verfolgt werden. Dieser persönliche Kontakt mit dem Publikum als Konsumenten sei den Landwirten besonders wichtig, heißt es seitens der Veranstalter.

Am Infostand wollen die Mitglieder des Gersbacher und Wiesentäler Netzwerks mit den Besuchern ins Gespräch kommen, Fragen beantworten und über die Bedeutung einer nachhaltigen Landwirtschaft aufklären. Denn, so heißt es: „Das Kaufverhalten jedes Einzelnen hat großen Einfluss auf den Erhalt der regionalen Landwirtschaft und auf die Zukunft unserer Lebensmittelversorgung.“

Der Festbetrieb beginnt um 10 Uhr mit einem Gottesdienst in der Gerätehalle. Im Anschluss sorgen die Mitglieder des Musikvereins Gersbach mit ihrem zünftigen Frühschoppenkonzert für Einstimmung. Im Anschluss übernimmt der Musikverein Rohmatt das musikalische Zepter für die restlichen Stunden.

Wie die Produkte der heimischen Erzeuger aussehen und schmecken, ist auf dem Bauernmarkt zu erleben. Regionale Anbieter präsentieren ihre frischen Waren – eine perfekte Gelegenheit, Köstlichkeiten aus der Region zu entdecken und mit nach Hause zu nehmen. Doch auch für den Hunger vor Ort ist bestens gesorgt: Von herzhaften Spezialitäten bis zu süßen Leckereien, ist alles dabei.

Die Nase in einen Heuballen stecken und eine Prise Landluft schnuppern, das können die Jüngsten, für die stets ein eigener Bereich vorbereitet wird. Auf Kinder warten eine Strohballen-Kletterburg, ein spannender Bulldog-Parcours, eine Melkkuh zum Anfassen und Ausprobieren sowie ein Kinderkarussell.

Auch ein Kinderschminken darf nicht fehlen. Weiter locken die Tierschau und die Maschinenvorführung. Ob vier Beine oder vier Räder – geboten werden interessante Einblicke in den Alltag der heutigen Landwirtschaft. Ein besonderes Highlight sind stets die Unimog-Rundfahrten, die vom Unimog-Club angeboten werden. Mit einem riesigen Gefährt dürfen alle über die abenteuerliche abschüssige Hanglage rumpeln.

Info: Sonntag, 28. September, 11 Uhr, Gersbacher Scherentann, Weidefest der Erzeugergemeinschaft Gersbach-Wiesental.