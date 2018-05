Anzeige Weiches Quellwasser

as Neuenbürger Freibad in landschaftlich reizvoller Umgebung zählt zu den attraktiven Bädern im Nordschwarzwald. Am Samstag, 19. Mai, wird es um 10 Uhr wieder offiziell geöffnet.

Sowohl das große Schwimmbecken als auch das attraktive Kinderplanschbecken mit jeweils kristallklarem, weichem Quellwasser locken Jahr für Jahr Besucher von nah und fern an. Das normale wie auch das Drei-Meter-Sprungbrett und die Breitwellenrutsche bieten den "Wasserratten" ein besonderes Badevergnügen. Freizeitangebote wie Wassergymnastik, Aqua-Fitness sowie Schwimm- und Tauchkurse für Kinder werden auch in diesem Jahr wieder angeboten.

Vorteilhaft für viele Badegäste ist, dass das Neuenbürger Freibad direkt an der B 294 und an der Enztalbahn (S 6) gelegen ist. Übrigens: Auch der Freibad-Kiosk ist wieder geöffnet – geboten wird eine Auswahl an Speisen und Getränken.