Anzeige wegen Beamtenbeleidigung: Mann zeigt der Polizei in Hausach den Mittelfinger

Einen 73-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Beamtenbeleidigung, nachdem er Polizisten im Vorbeifahren den erhobenen Mittelfinger zeigte.









Zu einer Verkehrskontrolle kam es am Mittwochabend nachdem ein Mann die Polizeibeamten beleidigt hatte. Bei einer Geschwindigkeitsmessung in der Hegerfeldstraße fuhr ein 73-jähriger Mann gegen 17.30 Uhr mit seinem Renault langsam an den Beamten vorbei, heißt es in einer Mitteilung. Dabei zeigte er diesen den ausgestreckten Mittelfinger und fuhr daraufhin weiter.