Anzeige Weber schließt Copyshop

Deshalb schließt das Druckhaus Weber seinen Shop in Calw und beschränkt seine Dienstleistungen auf sein Stammhaus im Gewerbegebiet Althengstett. "Nur Kopien in kleinen Stückzahlen bieten wir nicht mehr an", verweisen die Geschäftsführer Christa Weber und Sohn Stefan Weber auf ein diesbezügliches Angebot des Bürofachmarkts Heim.

Einige Maschinen aus Calw stehen künftig in Althengstett

Alle anderen Dienstleistungen, unter anderem das Laminieren oder Scans von DIN A4 bis A0 und größer oder das Digitalisieren von Plänen, auch in Sonderformaten und Ausschreibungen beispielsweise der Verwaltungen oder Architekten, werden im Althengstetter Unternehmensstandort bewerkstelligt. "Dafür nehmen wir einige der Maschinen aus Calw mit", stellte Christa Weber fest. Auch dort sollte allerdings, wie bereits im Calwer Copyshop, das Laminieren abgesprochen werden, so die Geschäftsführer des Druckhauses.