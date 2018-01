Anzeige Was lange währt...

Das erfreuliche Ereignis beginnt am Samstagabend um 19 Uhr mit einem Festakt. Dazu ist die Bürgerschaft eingeladen. Nach den Grußworten von Bürgermeisterin Carmen Merz und Ortsvorsteher Reiner Haas wird das renovierte Gebäude mit der Schlüsselübergabe durch einen Vertreter des Architekturbüros Broghammer-Jana-Wohlleber offiziell seiner Bestimmung übergeben. Nach dem offiziellen Teil sorgen die "Eschachtal-Musikanten" für Unterhaltung.

Mit einem Gottesdienst werden die Einweihungsfeierlichkeiten am Sonntagmorgen fortgesetzt. Daran schließt sich ein Frühschoppen mit der einheimischen Musikkapelle an. Ab 11.30 Uhr lädt die Vereinsgemeinschaft zum Mittagessen ein. Den ganzen Tag über präsentieren sich die Flözlinger Vereine in ihren Räumlichkeiten. Die Trachtengruppe erfreut die Besucher am Nachmittag mit einem Auftritt.

Geduld war bei dieser Maßnahme, die schon vor vielen Jahren angeregt worden war und seit 2011 von einem Förderverein unterstützt wurde, gleich zweimal gefragt. Das galt zunächst für den politischen Entscheidungsprozess im Gemeinderat. Dieser sorgte zwischenzeitlich für recht kontroverse Diskussionen. So stand vor vier Jahren die Frage im Raum: Soll die 1969 von der damals noch selbstständigen Gemeinde Flözlingen erbaute Halle nur saniert oder auch erweitert werden? Damals hatte sich der Gemeinderat mit knapper Mehrheit zunächst für Ersteres ausgesprochen.