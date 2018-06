Anzeige Was ist „hipper“ als tolle Mode?

Wer es nicht glaubt: Beim nächsten Auslandsbesuch einfach mal bei einem der über 2.500 Einzelhandelspartner oder von Digel in Eigenregie betriebenen Geschäfte vorbeischauen. Und den Stolz spüren: Ich weiß, wo es herkommt! Ich kenne die Menschen, die es machen. Das gehört zu meiner Welt, zu meiner Heimat. Und es ist erfolgreich, weil es gut ist. Weil es von hier ist. Weil es Qualitätsfanatiker gefertigt haben, von denen es hier bei uns mehr gibt als anderswo.

Einfach mal mit dem Digel-Senior darüber reden, warum seine Hände das wichtigste Qualitätssicherungsinstrument des Unternehmens sind. Weil er mit ihnen spürt und fühlt, was richtig gute Stoffe sind. Und nur die werden in diesem Unternehmen verarbeitet. Und in Mailand, Paris, Moskau, Dubai und der ganzen Welt wertgeschätzt.

Doch zurück zu den Karriere-Chancen: aktuell bietet die Digel AG jährlich fünf neue, insgesamt derzeit 15 Ausbildungsplätze am Standort der Firmenzentrale in Nagold an. Ausgebildet wird in den Berufen Kaufmann/-frau im Einzelhandel, Industriekaufmann/-frau sowie Fachkraft für Lagerlogistik. Außerdem wird in Kooperation mit der „LDT Nagold – Akademie für Modemanagement“ ein Duales Studium zum Textilbetriebswirt BTE mit dem Schwerpunkt Handel und Industrie angeboten. Erstmalig in diesem Jahr wurde bei Digel auch eine Ausbildung zum Kaufmann/-frau im E-Commerce ausgeschrieben. Neugierig?

Nun – dann zum restlos Überzeugen noch folgende Infos: Die Digel AG ist ein tarifgebundenes Unternehmen (IG Metall). Es werden Urlaubs- und Weihnachtsgeld bezahlt, außerdem gibt es neben der 37-Stunden-Woche insgesamt 30 Tage Urlaub. Für alle Azubis gehört in Zukunft mindestens eine betriebliche Auslandsreise zur Ausbildung, zum Beispiel zum firmeneigenen Produktions-Standort in Izmir / Türkei oder zum firmeneigenen Vertriebs-Standort in Entzheim/Roppenheim in Frankreich. Außerdem sind die gemeinsamen Theaterbesuche und die Fahrt zum Cannstatter Wasen eine beliebte Tradition. Und weil auch das wichtig ist: Das Essen in der hauseigenen Kantine wird vom Arbeitgeber bezuschusst. „Und ist wirklich gut“, macht Firmen-Chef Jochen Digel Appetit auf mehr.

Wer jetzt als angehende Azubis Kontakt zur Digel AG suchen will: am kommenden Samstag, 9. Juni, ist das Mode-Unternehmen auf der „Top Job Messe“ in der Nagolder Stadthalle (Stand-Nummer 9) vertreten.