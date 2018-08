Anzeige Was für ein Fest!

Klar, dass für jede Altersklasse was Passendes dabei ist. Es geht los mit den „Klassikern“ - zum Beispiel in den Wintermonaten ein Besuch der Kindergeburtstag-Festgemeinde im Nagolder Badepark. Kein Schreibfehler: immer freitags (in der Zeit von 8.30 bis 14 Uhr) ab dem 2. Oktober bis zum Ende der Wintersaison können Schwimmhalle und das direkt anschließende beheizte Außenbecken für Kindergeburtstage (bis 15 Personen) reserviert werden. Eine festliche Geburtstagstafel wird gedeckt, spezielle Spielgeräte fürs Wassers herausgeholt. Hier darf der Geburtstag mal ordentlich „in Wasser fallen“... Alle weiteren notwendigen Infos gibt’s direkt beim Badepark.