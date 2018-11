Anzeige Warum leere Auto-Batterien ein häufiges Problem sind

„Wer sein Auto liebt, der schiebt!“ – an den alten Spruch mit der gehörigen Portion Schadenfreude werden viele Autofahrer dieser Tage sicher denken müssen, wenn ihr eigener Wagen wegen sinkender Temperaturen morgens nicht mehr anspringt. Gänge Diagnose, weiß Markus Kehle, der Junior von Kehle Autoservice in Nagold (Calwer Straße 46): „Leere Batterie.“ Doch wieso kann selbst bei neuesten Autos das kleine und manchmal auch größere Energiepaket so plötzlich seinen Geist aufgeben?

Auch da hat Kehle junior so seine Erfahrungen mit Kunden-Autos: „Häufigste Ursache - gerade jetzt, wenn’s draußen anfängt richtig zu knistern: zu viele Stromverbraucher werden angeschaltet – und nur kurze Strecken gefahren.“ Vor allem die so komfortable Sitzheizung, die aus einem Eisblock-Auto fix etwas wohlige Wärme zaubert, belastet nach einem Kaltstart die Auto-Batterie immens. Kommen auch noch weitere Groß-Verbraucher und Stromfresser dazu – zum Beispiel Scheiben-/Außenspiegel-Heizung – geht es der Batterie schnell ans Limit. „Fährt man dann immer wieder nur kurze Strecken in die Stadt, zum Einkaufen oder die Kinder zur Schule bringen, kann die Batterie nicht ordentlich geladen werden.“ Ein paar Mal solche Kaltstarts mit Strom-Großverbrauchern an – und die Batterie ist irgendwann richtig leer. Da hilft dann nur noch die Starthilfe. Und eine ordentlich gewartete Batterie natürlich. „Dafür sind wir die Experten.“

Es gibt bei modernen Autos aber auch noch ganz andere Ursachen, die eine Auto-Batterie in die Knie zwingen können. Kehle erzählt von einem Fahrer, der mehrfach morgens sein nagelneues Auto nicht mehr in Gang bekam. Zur Fehlerdiagnose begleitete Kehle den Kunden bei einer Probefahrt nach Hause. „Dort stellte sich heraus, dass der Kunde sein Auto stets in die Garage fuhr, wo es längere Zeit stand – ohne das es abgeschlossen war.“ Was der Kunde (bis dahin) nicht wusste, und erst Kraftfahrzeug-Experte Kehle ihm erklären musste: „Wenn man moderne Autos nicht akkurat abschließt und verriegelt, ’fahren’ die ihre elektronischen Systeme nicht zur Gänze herunter.“ Heißt – wie bei einem Computer oder TV-Gerät: das Auto bleibt mit seiner gesamten Elektrik im „Stand-by“-Modus – und verbraucht reichlich weiter Strom aus seiner Batterie. „Ein paar Nächte zuviel im Stand-by in der eigenen Garage – und nur Kurzstrecke gefahren, bedeutet dann: leere Batterie.“