Anzeige Warme Farben laden zum Verweilen ein

Im neuen, modernen Ambiente steht einem geselligen Treffen mit Kaffee und Kuchen auf insgesamt 36 Sitzplätzen nichts im Weg. Die Innenräume wurden komplett kernsaniert und sowohl die Theke als auch die Wände und Böden wurden innerhalb kurzer Zeit erneuert. Der Verkauf von schmackhaften Backwaren im Provisorium gegenüber gehört der Vergangenheit an und die Kunden können "Mayers Lieblinge" in der angenehmen Atmosphäre der neu gestalteten Räume genießen. Nicht geändert hat sich das große Angebot an leckeren Backwaren.

Nach wie vor gibt es bei Mayer neben einer riesigen Auswahl an Broten, Kleingebäck, Torten und Kuchen auch fünf besondere Spezialitäten auf die Seniorchef Günther Mayer und seine Frau Irmtraud sowie die Juniorchefs Sina und Benjamin Mayer besonders stolz sind. Das ist zum einen die patentierte "Königsbrezel", die nie älter als zwei Stunden ist, dann das frisch gebackene "Mayer Weckle", ein Weizenbrötchen mit Gries, und Mayers "Süße Sünde", ein Apfel-Eierlikör-Kuchen auf Mürbeteig, wofür der Likör selbst hergestellt wird. Dazu kommen der "Mayer-Laib", ein Roggenmischbrot nach dem Rezept des Ur-Urgroßvaters das auf Steinplatten gewirkt und gebacken wird sowie das Vollkornbrot "Mayer-Eck".

Bei allen angebotenen Waren legt das Unternehmen sehr viel Wert auf gute Qualität und vertraut auf jahrzehntelange Backerfahrung. Snacks und frisch belegte Pizzen als Mittagshappen runden das Angebot ab. Auch das umfangreiche