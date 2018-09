Anzeige Ware wird selbst produziert

Selbst hergestellte Wurstprodukte und Fleisch von Landwirten aus der Region und aus ganz Baden-Württemberg sind bei der Metzgerei Klink an fünf Tagen in der Woche erhältlich. Das Angebot wird ergänzt durch eine einladende "Heiße Theke".

Mit einem sechsköpfigen Team um Filialleiterin Andrea Saller hat Metzgermeister Simon Klink gemeinsam mit Ehefrau Dagmar und Sohn Max die neu gestaltete Metzgerei vom langjährigen Inhaber Fritz Schmid übernommen. In den vergangenen Wochen wurde innen kräftig renoviert und der Verkaufsbereich umgestaltet, auch farblich. An der Außenfassade wurde eine neue Beschilderung mit der Aufschrift "Metzgerei Klink" angebracht. Familie Klink hat den Hauptsitz ihrer Metzgerei in Jettingen vor sieben Jahren übernommen und produziert sämtliche Wurstwaren und Dosenwurst an diesem Standort. Daneben wird eine weitere Filiale in Haiterbach betrieben.

Der neu übernommene Standort in Pfalzgrafenweiler wird von Jettingen aus täglich mit Frischfleisch und eigens hergestellten Wurstprodukten und -spezialitäten wie Bauernbratwurst und Schwarzwurst bis zu zweimal täglich beliefert. Zu dem vielfältigen Sortiment gehören auch selbst gemachte Salami und Schinken sowie eine große Auswahl an haltbaren Produkten in Dosen und hausgemachte Maultaschen mit Brätfüllung. Neu präsentiert sich auch eine täglich gut bestückte "Heiße Theke", an der die Kunden Hähnenschlegel ebenso wie Fleischküchle, Schnitzel und Weckle oder Kartoffelsalat vorfinden.