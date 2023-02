1 Die Waldmössinger Hansel sind Gastgeber. Foto: Narrenzunft

Vier Tage lang zelebriert die Narrenzunft Waldmössingen das 30. Treffen des Narrenrings Oberer Neckar und empfängt in dieser Zeit über 6000 Narren und Musiker aus 60 Zünften und Vereinigungen.















Schramberg-Waldmössingen - Im Laufe des Jahres 1968 erhielten die Waldmössinger Narren die Einladung, sich mit den Narren aus Aistaig, Bochingen, Boll, Epfendorf und Hochmössingen am Aufbau einer Zunftvereinigung zu beteiligen, die das Ziel verfolgte, "Sitte und Brauchtum der Alten den Jungen erhalten und sich gegenseitig in diesen Belangen zu unterstützen". Dieser Vorstoß mündete in der Gründung des Narrenrings Oberer Neckar, dem die Hanselgilde Waldmössingen 1969 beitrat.

Narrenzunft schaffte die Wiedergründung

Die Wiedergründung der Narrenzunft Waldmössingen war bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht gelungen, deshalb besuchte die Gilde im Februar 1969 unter der Bezeichnung "Narrenvereinigung Waldmössingen" das Testtreffen des Narrenrings in Bochingen. Begleitet wurden die Waldmössinger vom Musikverein und vom Gesangverein, der in jener Zeit den Elferrat und den Präsidenten stellte. In derselben Konstellation besuchten die Waldmössinger im Januar 1970 auch das erste offizielle Treffen des noch jungen Narrenrings in Epfendorf.

In den folgenden Jahren ging es Schlag auf Schlag: Die Narrenzunft schaffte die Wiedergründung, und der Narrenring entwickelte sich zu einem stabilen Verbund, in dem die Pflege des Brauchtums und die Freundschaft zwischen den beteiligten Zünften oberste Priorität genießen. In diesem Sinne treffen sich die Ringzünfte zum ihrem 30. Treffen und haben dazu viele Gäste eingeladen. Gastgeber ist die Narrenzunft Waldmössingen, die ein abwechslungsreiches Festprogramm zusammengestellt hat.

Mit Fassanstich werden Feierlichkeiten eröffnet

Wenn sich am Freitag der Nachtumzug im Festzelt bei der Kastellhalle auflöst, wird der Festpräsident Ortsvorsteher Reiner Ullrich mit dem Fassanstich offiziell die Feierlichkeiten eröffnen, um die Bühne gleich wieder für den Showtanzabend zu räumen. Dann zeigen 14 Zunftgarden und Tanzgruppen aus der Region rasante Choreographien kombiniert mit fetziger Musik.

Showteil bietet glanzvolle Highlights

Am Samstag beim Brauchtumsabend, den Schirmherrin Oberbürgermeisterin Dorothee Eisenlohr eröffnet, wird nicht nur schwäbisch-alemannisches Fasnetsbrauchtum präsentiert, sondern auch der "Showteil" bietet glanzvolle Highlights. Der Brauchtumsabend ist beim Narrentreffen der zentrale Mittelpunkt für die Ringzünfte. Hier leben sie ihre Traditionen – mehr Brauchtum geht nicht!

Am Sonntag steht der Höhepunkt an: Der große Festzug mit mehr als 4000 Narren und Musikern aus 28 Zünften. Nach dem Umzug bieten das Festzelt, die zum "Partystadl" umfunktionierte Kastellhalle und eine Vielzahl von Besenwirtschaften im Dorf den Gästen und Besuchern beste Unterhaltung.

Der letzte Festtag wird ganz in Kinderhänden sein. Am Montagnachmittag zeigt der Narrensamen des Narrenrings sein ganzes närrisches Können, ehe am Abend der Festausklang eingeläutet wird.