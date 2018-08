Anzeige "Waldachtal Games" sorgen für viel Gaudi

Mit dem sensationellen und in der Vereinsgeschichte einmaligen Aufstieg des VfR Beihingen in die Bezirksliga hatte 1979 alles begonnen. Damals wurde die Premiere im Haiterbacher Stadtteil gefeiert. "Das war damals eines der ersten Backhausfeste in der Region", erinnert sich VfR-Schriftführer Roland Balke.

Von Anfang an genossen die zahlreichen Besucher nicht nur das außergewöhnliche Ambiente auf dem Festplatz an der Waldach zwischen Kirche, Heimatmuseum und dem Backhaus, wo die weithin bekannte Beihinger Schlabber und Zwiebelkuchen in einem alten Holzbackofen zubereitet werden. Denn die Fest-Organisatoren sorgten immer auch für das passende Rahmenprogramm – und so jetzt natürlich auch beim Jubiläums-Backhausfest.

Nach dem großen Erfolg vor zwei Jahren stehen die "Waldachtal Games" wieder auf dem Festprogramm – und das an beiden Tagen. Dabei handelt es sich um einen Wettbewerb mit sechs Station, und garantiert ist bei diesem sportlichen Wettkampf viel Spaß für die Teilnehmer und Zuschauer.