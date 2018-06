Bereits seit Dienstag erhalten die Kunden an allen Tagen besondere Jubiläums-Angebote an Wurst- und Fleischwaren im Werksverkauf in der Hauptstraße. Nun steigt das Festwochenende.

Festwochenende

Am morgigen Samstag gibt es im Zelt auf dem Hof der Metzgerei in Fluorn ein reichhaltiges "Metzger Frühstücksbüffet" mit Kaffee zu einem Sonderpreis. Und am Sonntag, 17. Juni, findet dort das Sommerfest des Männergesangvereins Frohsinn Fluorn statt. Um 11 Uhr startet das Fest mit einem zünftigen Frühschoppen, den die Jugendkapelle Fluorn-Winzeln musikalisch umrahmen wird. Ab 11.30 Uhr wird ein Mittagstisch gereicht.