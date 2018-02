Anzeige Wahre Raritäten

Einige unserer Leser haben in ihren Schatzkästchen gekramt und wahre Raritäten zutage gefördert. Carsten Kohlmann etwa – Historiker, Kulturwissenschaftler und Wahloberndorfer – kann mit historischem Aufnahmen der Fasnet aufwarten, die er gesammelt hat. Das Bild von der "Großen Dame" stammt von 1982 und wurde uns vom aktiven Narren Mathias Fischer zur Verfügung gestellt. Gemacht hat es sein Opa Erich Hirschmann. Der verstorbene Vater von Wolfgang Schmelz, Fritz, hat von Ende der 1950er- bis Anfang der 1970er-Jahre jede Menge Filme verknipst. Sohn Wolfgang hat die Dias alle aufgehoben und grüßt uns aus dem "Fasnets-Entwicklungsland Spessart", wo er inzwischen lebt.

Werner Baier, nicht erst seit seinem kleinen Laden mit närrischen Devotionalien beim Narrentag in Oberndorf als großer Fasnetsanhänger bekannt, kann ebenfalls mit jeder Menge historischem Bildmaterial aufwarten. Auch der Oberndorfer Narr Alexander Frick steuert Fotos zu unserer Beilage bei. Sie stammen von seinem verstorbenen Großvater Gerhard Frick und wurden um 1960 "geschossen".

Eine Anregung sendet uns noch ein Mitglied der Facebook-Gruppe "Ich habe mal in Oberndorf gelebt". Marion Minch schreibt: "Vielleicht wäre es ja auch ein Anlass, mal auf die historischen Wege aufmerksam zu machen. Was bringt es, wenn der Zug an ein und dem selben Teil zwei Mal vorbei läuft –­ dafür dann aber im Tal alles gedrängt ist, da es dort die Strecke so kurz ist? Früher lief der Umzug bis zum Bahnhof und hat sich dann auf dem Talplatz aufgelöst. Das Argument, dass man eine Bundesstraße für den Umzug nicht sperren könne, greift ja nun nicht mehr. Sie ist ja zur Kreisstraße degradiert worden. Aber es existiert sehr wohl eine Neckarbrücke, von der aus man den Zug dann endlich wieder von oben fotografieren könnte – so wie früher halt".