Anzeige Vorletzter Testlauf zur WM

Die Macher des Events machen gar keinen Hehl daraus – der sechsten Cross-Country-Weltcup am kommenden Wochenende ist die vorletzte Etappe hin zu etwas noch Größerem. "Wir haben noch zweimal die Möglichkeit, für die große Weltmeisterschaft 2020 zu üben. Darauf arbeiten wir. Und auf diesem Weg ist der Weltcup am kommenden Wochenende ein weiterer Meilenstein", sagt Organisator Stephan Salscheider von der Agentur Skyder Sportpromotion. Nach Stellenbosch in Südafrika ist Albstadt die zweite von sieben Weltcup-Stationen in diesem Jahr. Und dennoch steht für die Fahrer und die Zuschauer eine Premiere auf dem Programm.

Zum ersten Mal überhaupt in der Geschichte des UCI-Mountainbike-Weltcups kämpfen die Top-40 bei Männern und Frauen am Freitag beim 1,2 Kilometer langen Short-Track-Rennen auf einer flotten Runde um die besten Positionen in der Startaufstellung des Cross-Country-Rennens am Sonntag. Außerdem gibt es Punkte für die Weltcup-Gesamtwertung zu gewinnen. "Da wird sich jeder voll reinhängen. Ich freue mich drauf. Das wird interessant. So haben Fahrer, die aufgrund ihrer Weltranglisten-Position weiter hinten starten müssten, die Chance auf einen Platz in den vorderen Reihen", sagt Manuel Fumic.

Der deutsche Vorzeige-Mountainbiker aus Kirchheim ist in Albstadt das heißeste Eisen, das der Bund Deutscher Radfahrer neben Markus Schulte-Lünzum (Haltern am See) bei den Männern ins Rennen schickt. Allerdings ist der 36-Jährige nach Hand-OP gehandicapt. "Natürlich will ich bei meinem Heim-Weltcup so gut wie möglich abschneiden, setze mich nach der Verletzung aber nicht unter Druck. Ein Platz unter den Top-Acht ist aber realistisch. Wichtig ist dass ich aus der zweiten oder dritten Reihe starte", so Fumic weiter.