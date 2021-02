Anzeige Vorfreude aufs Ringtreffen 2022 in Dornhan

So ka mer vom Abstauba oder Fahna ufzieha berichta, und auch noch a paar Wörtle dazu dichta. Auch a Stückle vom Bürger- oder Zunftball der vergangenen Jahre, schaut man sich im Internet an in großen Scharen. In großen Scharen darf man natürlich zu Hause net sein, wir halten ganz einfach die Richtlinien ein.

An richtiga Einfall für die Fasnet wird vom Waldgau jeder haba, so muss man sich dieser Tage zu Haus halt am närrischa laba. So feiern wir zu Haus mit der Familie in der Stub, wems zu langweilig wird sieht an Fasnetsfilm an auf Youtube. Ich hoff, dass es bald wird wie es war, und freue mich aufs Ringtreffen in Dornhan im nächsten Jahr.

Wir hoffen ja fest, dass es 2022 wieder a richtige Fasnet geit, denn nomal so, des wär zu viel für uns Narraleit. So grüße ich meine Ringzünfte mit ihrem Narrenruf: Die Winzeler Narren mit ma Raiche – lige, die Fluorner Narren mit ma Klein – Bayern, die Aichhalder Narren mit ma Saublitz – Hall, die Alpirsbacher Narren mit ma Narri – Narro, die Leinstetter Narren mit ma Bären – Treiber, die Glatter Narren mit ma Habermarken – Stupfer, die Bettenhausener Narren mit ma Bettenhausener – Schnecken, die Dornhaner Narren mit ma Dornhaner – Lauser, die Beffendorfer Narren mit ma Hagen – Henker – und für die Patenzunft: die Bösinger Narren mit ma Speck –­ Mockel. Und alle anderen Narren grüße ich mit einem Narri – Narro.

Zum Schluss noch mal an alle: Bleibed gsund und munter, und leered trotz Corona a Bier und a Weinle runter, und hoppsed in da Stuba rom, bis da Aschermittwoch kommt.