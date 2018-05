Anzeige Vorbereitung aufs Berufsleben

Vor allem Karl-Josef Birbaum, ehrenamtlicher Mitarbeiter der GMS, hat viel Zeit in die Vorbereitung gesteckt. Herausgekommen ist eine Kombination aus "Party all day long" und der Berufsmesse "job4you".

Zahlreiche Schulen, Ausbildungsbetriebe und Institutionen haben ihren Besuch beim Schulfest angekündigt und sind mit Knowhow, Beratung und Interaktion vor Ort. Der wichtige Fokus für Schüler der GMS und auch anderen Jugendlichen, die sich auf ihr Berufsleben vorbereiten wollen, liegt auf den zahlreichen Angeboten im Bereich Bildung und Ausbildung. Karl-Josef Birbaum hat in den vergangenen Monaten unzählige Gespräche geführt und Anfragen verschickt.

Das Ergebnis lässt sich sehen. Vor Ort sein wird unter anderem der Info-Truck des Verbands der Metall- und Elektroindustrie. Hier kann man sich über verschiedene Berufe informieren. Mit der Albert-Schweitzer-Schule, der Gewerbeschule Donaueschingen, der Gewerbeschule Villingen und der Staatlichen Feintechnikschule mit technischem Gymnasium Schwenningen sind wichtige Bildungseinrichtungen vor Ort. Ausbildungsmöglichkeiten bei der Polizei, dem Deutschen Roten Kreuz und der Bundeswehr können ebenfalls in Augenschein genommen werden. Generelle Hilfestellungen gibt es natürlich bei der Agentur für Arbeit, der Industrie- und Handelskammer oder der Handwerkskammer Konstanz. Aber auch Ausbildungsbetriebe mit ihren vielschichtigen Möglichkeiten werden bei der Berufsmesse in Mönchweiler erwartet. So wird Aldi Süd um zukünftige Auszubildende genauso werben, wie die Firmen Kendrion aus Villingen, Schenker Logistik Villingen-Schwenningen, Rettenberg Metallveredelung, Weisser und Grießhaber aus Mönchweiler oder die Landschaftsgärtnerei Wildi. Auch mit dabei ist die Firma Rosenfelder Glas Metall Fassade. Die Parkresidenz am Germanswald stellt unter anderem das Berufsbild des Altenpflegers vor, informieren kann man sich bei der Stadt Villingen-Schwenningen über zahlreiche Ausbildungsmöglichkeiten – von der Erzieherin bis hin zum Gärtner gibt es hier ganz unterschiedliche Betätigungsfelder. Auch die Sparkasse Schwarzwald-Baar wird mit ihren Ausbildungsangeboten vor Ort sein.