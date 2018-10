Anzeige Von wegen babyleicht!

Doch mal ehrlich, ist das alles nicht übertrieben? Hans-Joachim Bässler schnauft kurz durch: „Nein!“ Als Beispiel führt er elektronische Helfer an, die unter anderem dem plötzlichen Kindstod vorbeugen können. Ein anderes Beispiel sind Matratzen fürs Babybett, die derart atmungsaktiv sind, dass ein Ersticken unmöglich erscheint. Oder Strampelsäcke, die herkömmliche Zudecken ablösen. Bässlers Beispielserie endet bei Babyautositzen, die aktuellen Normen entsprechend die Kinder deutlich besser schützen – und auch noch die Eltern beim Platzieren der Schale auf dem Rücksitz entlasten.

Sehr deutlich ist dabei die Zustimmung des Babyland-Inhabers für die Politik der Skandinavier spürbar: Tote Kinder (im Verkehr) werden dort nicht akzeptiert! Punkt.

Wobei der Punkt Sicherheit für den Babyland-Inhaber und sein Team nur ein Teilaspekt des Beratungspakets ist. Wie bestellt lässt sich das an dem Trio verfolgen: Vater, Mutter und Schwiegermutter stellen sich gerne den Fragen einer Mitarbeiterin. Und dabei geht’s ins Detail: Wer sitzt im Auto wo vorne? Davon hängt ab, welches Babyschalen-Modell passt – immerhin ist der Sitz des Mannes gemeinhin weiter hinten, damit ist weniger Platz auf dem Rücksitz… Wo wird der Kinderwagen eingesetzt? In der Stadt oder auch im Wald? Und wie wird er transportiert, wo steht er, wenn kein Kind darin liegt? Im Flur oder in der Wohnung oder gar im Keller? Je nach dem, braucht es eine Chaise mit anderer Funktionalität. Das Trio jedenfalls fühlt sich offenkundig gut an die Hand genommen. An all die Details jedenfalls würde man als Laie kaum denken; die Ausstattung für die Jüngsten zusammenstellen ist eben alles andere als babyleicht!

Hinter all den Fragen verbirgt sich selbstredend ein hoher Aufwand an Schulung, wie Inhaber Bässler erläutert: „Wenn ein neuer Mitarbeiter bei uns anfängt, dann kennt er sich nach einem Jahr bei gut der Hälfte der Produkte aus.“ Wobei dieses Lernen ein ständiger Prozess für alle zwölf Mitarbeiter ist. „Hier stehen wir im ständigen Austausch mit den Herstellern, damit wir immer auf dem Laufenden sind.“

All die Fragen und das breite Sortiment sind schon nicht schlecht. Und doch hat Hans-Joachim Bässler das Portfolio längst weiterentwickelt: „Damit unterscheiden wir uns endgültig von anderen Anbietern.“ So gibt es beispielsweise eine Mobilitätsgarantie. Richtig gelesen: Das Babyland ist eine Art Automobilclub und übernimmt für die Kunden den Service, wenn mit dem Kinderwagen was nicht stimmt. Bässler: „Es vergehen schon mal zwei bis drei Wochen, bis ein Ersatzteil ausgetauscht ist. In dieser Zeit können die Eltern schließlich nicht ohne Wagen dastehen!“ Also gibt’s beim Babyland eben Ersatz. „Diesen Service bieten wir übrigens auch für Autositze oder Babyphone“, so der Inhaber. Ohne diese Helfer sind Eltern im Alltag tatsächlich aufgeschmissen!

Doch daran denkt das Trio jetzt noch nicht. Mutter, Vater und Schwiegermutter haben sich entschieden, sind auf dem Weg zur Kasse.