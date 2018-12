E s ist schon zur Tradition geworden, dass der Musikverein Stetten die Weihnachtsfeiertage musikalisch begleitet. So ziehen am Heiligabend mehrere Gruppen von MusikerInnen durch den Ort und spielen für die Einwohner an zentralen Plätzen weihnachtliche Weisen.

Am zweiten Weihnachtstag, 26. Dezember, lädt der Musikverein Stetten ab 17 Uhr in die Klosterkirche Stetten zu seinem alljährlich stattfindenden Weihnachtskonzert ein. Das große Blasorchester des Musikvereins bietet unter Leitung von Dirigent Robert Hinderer dann einen traditionellen, besinnlichen Abschluss der Weihnachtsfeiertage. Durch das Programm führt Hansjörg Bart.

Zu diesem Konzert wurde abwechslungsreiche Literatur zusammengestellt und diese reicht von modern-konzertant bis zu weihnachtlichen Weisen. So kommen Werke von John Williams und Wilhelm Wieprecht, von John Miles und Byron Adams, von Andrew Lloyd Webber aber auch von Johann Sebastian Bach und Gabriel Fauré sowie von Jester Harrison zur Aufführung.