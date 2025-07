Anzeige: Von Thomas Mann bis Die drei ???: Der Vorverkauf für die Nagolder Literaturtage hat begonnen

Burhan Mutlugöz (Zaiser), Christina Grimm (Stadtbibliothek) und Mario Gotterbarm (vhs) haben gemeinsam mit ihren Teams ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt. Die Auswahl fiel in diesem Jahr besonders schwer . Zu meinen, weil für jeden Geschmack etwas dabei sein soll, zum anderen, weil es in dieser Saison zahlreiche empfehlenswerte Werke gibt. Die Verantwortlichen haben den Veranstaltungszeitraum daher verlängert, um möglichst viele der handverlesenen Autoren nach Nagold bringen zu können. Außerdem finden einige Veranstaltungen im KUBUS statt, da das Interesse derart gewachsen ist, dass es entsprechend große Räumlichkeiten braucht.

Erster Blick ins Programmheft

Beim Aufschlagen des üppigen Flyers fallen einige bekannte Namen ins Auge. Eckhart Kern dürfte vielen Nagoldern ein Begriff sein. Am 1. Oktober liest er Auszüge aus dem Schaffen seines Onkels Helmut Paulus, eines „vergessenen" Dichters. Vielleicht noch nicht so bekannt, dafür aber mit einem der großen Themen der Menschheit vertraut ist Elisa Hoven. Als Strafverteidigerin und Richterin beschäftigt sie sich mit Moral und Ethik, Recht und Gerechtigkeit. Ihr Buch „Dunkle Momente" handelt von den kleinen Funken, die genügen können, um die Rolle und das Leben eines Menschen für immer zu verändern. Ihre Lesung am 26. September markiert den Start der Nagolder Literaturtage 2025.

Der Name Thomas Mann steht auf vielen schulischen Lehrplänen. Der deutsche Schriftsteller und Nobelpreisträger gehört zu den ganz großen seines Fachs. 2025 wäre er 150 Jahre alt geworden, was das Interesse an seiner Person neu entfachte. Bereits zu seinem 100. Geburtstag wurden sukzessive Tagebücher Manns veröffentlicht, die ein ganz neues Bild des Autors mit homoerotischen Neigungen und zweifelhaftem Charakter zeichneten. Tilmann Lahme, Dozent für Kulturwissenschaften an der Uni Lüneburg, hat sich dem Leben Thomas Manns näher angenommen und ein polarisierendes Buch veröffentlicht, das er am 28. September in Nagold vorstellen wird.

Denis Scheck hat sich als Literaturkritiker einen Namen gemacht. In seiner Bestsellerbibel publiziert er unteranderem die zehn Gebote des Lesens. Am 12. Oktober lädt er zu einer literarischen Zeitreise durch zwei Jahrzehnte ein, die verzaubern, aber auch desillusionieren dürfte. Ein besonderes Angebot ist der Manga-Workshop am 11. Oktober, der sich an Kinder und Jugendliche ab zehn Jahren richtet.

Künstler Dominik Jell verewigt sich als Tätowierer auf der Haut seiner Kunden und als begabter Zeichner auf Papier. Ebenfalls an ein junges Publikum richtet sich die Lesung mit Markus Orths am 15. Oktober. Seine Werke für Erwachsene zeichnen sich mit unter durch einen feinen Humor aus, doch auch als Kinderbuchautor zieht er sein Publikum in seinen Bann. Einen Tag später, am 16. Oktober, reist Philosoph Wilhe lm Schmid nach Nagold und bringt „Die Suche nach Zusammenhalt" mit.

Eine Newcomerin im Programm ist Gabriella Santos de Lima. In „Fleur de Lavande" beschreibt sie eine ergreifende Liebesgeschichte, gesponnen um eine betrogene und hintergangene Frau, die vom Zufall überrascht wird. Am 22. Oktober stellt die frühere Flugbegleiter in ihr Buch vor. Der Bestseller-Autor Volker Klüpfel lädt am 9. November zusammen mit Sarah-Lavania Schmidbauer zu einer szenischen Lesung ein. Die Besucher dürfen sich auf einen spannenden Kriminalfall freuen, der von einem ungewöhnlichen Ermittler-Duo gelöst wird.

Der Vorverkauf läuft erst seit wenigen Tagen und schon sind einige Tickets über die Ladentheke gegangen. Das Interesse ist groß - sehr zur Freude der Veranstalter. Das gilt unteranderem ganz besonders für „Die drei ???". In der Lesung für Kinder ab acht Jahren geht es um „das Geheimnis der sieben Palmen".

Kooperationen bereichern das literarische Angebot

19 Veranstaltungen umfasst das Programm - und noch mehr Kooperationspartner als in den drei Jahren zuvor. Neu dabei ist das Museum im Steinhaus, wo vom 12. Oktober bis zum 8. März eine Ausstellung zu Sherlock Holmes gezeigt wird. Passend dazu findet am 4. November eine Kooperationsveranstaltung mit „Nagold liest" statt, die sich ebenfalls mit dem berühmten Detektiv befasst. Am 13. November stellen mehrere Personen aus dem Organisationste am ihre Lieblingsbücher vor. In Kooperation mit der Urschelstiftung kommen die Literaturtage mit „Lebensbücher" am 9. Oktober für einen literarischen Abend ins Seniorenzentrum Martha-Maria. Mit dem neuen Partner „Wehrhafte Demokratie Nagold" bringen die Verantwortlichen auch eine politische Note ins Programm. Bernhard Pörksen wird sich am 20. November dem Umgang mit Fake News und populistischer Kommunikation widmen. Bereits zum dritten Mal findet eine Seniorenlesung mit Georg Felsberg statt. Der TV-Reporter und Redakteur ist weit gereist und teilt seine vielfältigen Eindrücke gerne mit dem interessierten Publikum.

Burhan Mutlugöz, Christina Grimm und Maria Gotterbarm danken allen Kooperationspartnern für ihre Mitwirkungsbereitschaft. Zu dem seien die Literaturtage ohne das große Engagement der Mitarbeiter aller drei Institutionen gar nicht möglich. Das dritte Dankeschön der Organisatoren geht an die Sponsoren, allesamt aus Nagold, die durch ihre finanzielle Unterstützung zum Gelingen beitragen.

Vorverkauf

Das gesamte Programm der Nagolder Literaturtage ist - ausführlich beschrieben - auf der Website der Buchhandlung Zaiser unter www.zaisernagold.de zu finden. Karten gibt es vor Ort in der Buchhandlung Zaiser. Der Erwerb der Karten ist nur gegen Barzahlung möglich. Die Preise variieren je nach Veranstaltung. Schüler bezahlen nur den halben Preis. Sie sollen vergünstigt die Gelegenheit bekommen, ihre Begeisterung für Literatur zu entdecken.