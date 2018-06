Anzeige Von perfekten Kunden und der Suche nach Parkplätzen

D rei Azubis hat die Buchhandlung Zaiser derzeit. Aber keiner / keine davon ist gebürtig aus Nagold. Josefa Klein (19 Jahre) kommt aus Freudenstadt. Madlen Kalmbach (19) aus Altensteig-Überberg. Und Florian Joppien (20) gar aus Scheinfeld in Franken in Nord-Bayern. Warum kommt man als Azubi für eine Ausbildung ausgerechnet nach Nagold?

Florian, im zweiten Lehrjahr zum Buchhändler, kannte Nagold schon vor seiner Bewerbung – „durch meine Mutter“, die einst selbst ihre Ausbildung bei der LDT gemacht hat. Im Internet fand er dann die Ausbildungsstelle: „Und hab mich sofort beworben.“ Eine „erschwingliche Wohnung“ für sich fand Florian erstaunlich schnell – in Iselshausen. Auch die Akklimatisierung des Franken in Schwaben klappte reibungslos: „Die Mentalitäten sind ähnlich“, keine krassen Unterschiede - „außer bei der Sprache“, lacht Florian. „Aber ich spreche auch hochdeutsch!“

Packt Florian seinen fränkischen Dialekt raus, gibt es für die Schwäbinnen Madlen und Josefa vor Lachen kein Halten mehr. „Wir sind hier schon ein lustiges Team“, erläutert Josefa (erstes Lehrjahr zur Buchhändlerin) in einer Atempause. Aber das Tollste an Nagold seien eigentlich „die perfektesten Kunden der Welt.“ Ihr persönlich sei die Kundennähe, deren Beratung am wichtigsten in diesem Beruf. „Da bekommt man hier in Nagold sehr viel Dankbarkeit zurück.“ Das sei, das wisse sie von Kollegen, keine Selbstverständlichkeit. „Da sind die Nagolder tatsächlich besonders.“