Anzeige Von Partyabend bis Frühschoppen ist alles dabei

Zu einem ganz besonderen Fest für Jedermann lädt die Gemeinde Eutingen zusammen mit den Organisatoren von Freitag, 22. bis Sonntag, 24. Juni, nach Eutingen, denn an drei Tagen wird dort das 1250-jährige Bestehen von Eutingen gefeiert.

Einige Aktionen, wie die Eröffnung des Festjahres am 6. Mai haben Gäste schon begangen. Der große Festakt startet am Freitagabend, 22. Juni, mit dem Partyabend. Einlass ist ab 19 Uhr. Chantal Raible aus Eutingen wird in den Abend einführen, bevor gegen 21 Uhr die zehnköpfige Coverband "ABBA World Revival" auftritt. Die Gäste dürfen gerne passend zu den 1970er-Jahren kostümiert kommen. Den Abend können die Gäste mit einem ortsbekannten DJ an der Bar ausklingen lassen.

Am Samstag, 23. Juni, startet der Familientag um 12 Uhr mit dem Mittagsessen und anschließendem abwechslungsreichen Programm. Für die Bewirtung im Festzelt auf dem Brühlgelände ist gesorgt. Die Kinder können im Vergnügungspark einiges erleben. Auf der Bühne werden der Schulchor, die Tanzgarde Rohrdorf, die Flohhopser Göttelfingen, die Bambinis und die Sweetys Eutingen, die Garde des Narrenvereins Weitingen und die Lachyoga-Gruppe Eutingen zu sehen sein.