Anzeige Von nackten Torten und frischen Früchten

Beliebt, bestaunt, fotografiert - eine Hochzeitstorte darf auf keiner Hochzeit fehlen! Es gibt sie in unendlichen Varianten.

Genauso individuell wie ein Brautpaar. Im Gespräch mit Eugen Miller, Inhaber der Bäckerei Miller, sowie Mitarbeiterin und Tortenexpertin, Andreja Hajsan, sind wir aktuellen Trends und außergewöhnlichen Kreationen auf den Grund gegangen.

Bei der Bäckerei Miller geht es freundlich zu! Bei solch einem Empfang wird einem warm ums Herz. Aber nicht nur davon, denn in einer richtigen Backstube kommt man schnell ins Schwitzen. Bei Miller wird alles für den Grundkörper einer Torte selbst gemacht: Boden, Füllung, Glasur. Am ersten Tag wird der Boden gebacken, Schichten aus Boden und Füllung aufeinandergesetzt sowie Tortenbestandteile mit sogenannten „Paletten“ eingestrichen. Wichtig sei ausreichend Zeit im Kühlschrank, damit alles fest wird - im Idealfall über Nacht. Am zweiten Tag werden aus unscheinbaren Kuchenbergen wahre Kunstwerke, eben ganz nach Kundenwunsch.