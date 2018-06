Anzeige Von Klassik bis Comedy wird geboten

Dass ein Künstler gleich zwei Jahre hintereinander beim Calwer Klostersommer auf der Bühne steht, hat es noch nicht gegeben. Weil alle von ihrem Auftritt 2017 hellauf begeistert waren, kommt Vanessa Mai am Freitag, 27. Juli, wieder – und das persönlicher und authentischer als jemals zuvor. Denn sie hat an allen Songs mitgewirkt und ihre Erlebnisse, Gefühle und Gedanken darin verarbeitet.

Eine Gitarre, ein Hut, eine Brille und eine Champions League Band im Rücken. So kennt man Singer-Songwriter Gregor Meyle und so erlebt ihn das Klostersommer-Publikum am Samstag, 28. Juli. Immer dicht dran an den Zuhörern, voller Energie und im launigen Austausch mit seinen Gästen. Gemeinsam mit seiner Band zaubert Meyle Intimität auf Open-Air-Bühnen und zündet ein Feuerwerk voller starker Gefühle und Rock ’n’ Roll.

Deutschlands beliebtester Tatort-Ermittler Jan-Josef Liefers kommt am Sonntag, 29. Juli, nach Calw: Mit seiner Band Radio Doria bringt er großartige Popmusik auf die Klostersommer-Bühne. Das aktuelle Klang-Universum von Radio Doria und reicht von deutlich hörbaren Einflüssen aus den 1980er- und 1990er-Jahren über funky Grooves bis hin zu klassischen, fast filmmusikalischen Streichersätzen.

Mit dem Welthit "Bamboleo" wurden sie schlagartig berühmt. Seitdem haben die Gipsy Kings fast 20 Millionen Alben verkauft. 2018 sind die Meister der feurigen Flamenco-Rhythmen am Montag, 30. Juli, beim Calwer Klostersommer zu erleben. Im Laufe der Jahre hat sich die Musik der Gipsy Kings weiterentwickelt, doch haben sie ihre intensive Verbindung zu ihrem Erbe, dem traditionellen Flamenco, nie verloren.

Der Klangmeister des Progressive Rock kommt am Dienstag, 31. Juli, nach Hirsau. Alan Parsons, Musiker- und Produzentenlegende, ist mit seinem Live Project 2018 wieder auf Tournee und er spielt ein Konzert beim Klostersommer. Seine Auftritte stehen derzeit ganz im Zeichen seines künstlerischen Meilensteins "Eye in the Sky". Das gleichnamige Album feierte 2017 sein 35-jähriges Jubiläum.

Zum Comedy-Gipfel treffen die Humorschwergewichte Füenf und Herrn Stumpfes Zieh & Zupf Kapelle am Mittwoch, 1. August, beim Calwer Klostersommer 2018 zusammen.

Füenf steht für Musicomedy ohne Rücksicht auf Zwerchfelle, quer Beat durch die Genres und Sparten. Herr Stumpfes Zieh & Zupf Kapelle begeistert mit ihrem Mix aus rockigen Hymnen und gemütlichen Heimatklängen Schwaben und Nicht-Schwaben gleichermaßen.

Die Erfolgsgeschichte von "SWR1 Pop & Poesie in Concert" begann im Jahr 2009. Seither sorgt der Mix aus Konzert, Lesung, Comedy und Show regelmäßig für ausverkaufte Säle. Nun kommt die mitreißende Show am Donnerstag, 2. August, auf die Bühne des Calwer Klostersommers in Hirsau. Neun Musiker, Sänger und Schauspieler entführen die Zuschauer in die faszinierende Welt von Popmusik und Poesie.

Wie kaum einem anderen deutschen Pop-Songwriter gelingt es Johannes Oerding, in seinen Songs eine direkte emotionale Verbindung zu seinen Zuhörern herzustellen. Ob in nachdenklichen Balladen oder in großen Pop-Momenten – mit feinsinnigem Gespür findet Johannes Oerding die richtigen Worte und Melodien für alles, was die menschliche Seele bewegt. Zum Klostersommer kommt er am Freitag, 3. August.

Seit 25 Jahren gibt es keine Konzerte des schwedischen Erfolgsquartetts mehr. Umso umjubelter sind die Live-Auftritte der erfolgreichen Coverband – denn die quirligen ABBA-Hits begeistern das Publikum bis heute. Die Zuschauer werden am Samstag, 4. August, in die schrillen 1970er-Jahre gebeamt und können sich auf Plateauschuhe, Glitzeroveralls und eine umwerfend-mitreißende Bühnenshow freuen.

Den krönenden Abschluss des Calwer Klostersommers in Hirsau erlebt das Publikum am Sonntag, 5. August, bei "Kloster in Flammen".

Eingerahmt in die atemberaubende Kulisse der Klosterruine St. Peter und Paul entzündet sich am Sonntag, 5. August, ein Feuerwerk der Emotionen. Stimmgewaltige Tenöre und die Sopranistin Barbara Felicitas Marin präsentieren musikalische Höhepunkte aus Oper, Musical und Pop. Die Frankfurter Sinfoniker begleiten das hochkarätige Ensemble unter der Leitung von Stellario Fagone.

Alle Abendveranstaltungen beginnen um 20.30 Uhr. Eintrittskarten gibt es unter www.klostersommer.de, in allen bekannten Vorverkaufsstellen, über die Hotline 01805/70 07 33 oder im Internet unter www.reservix.de.

Weitere Informationen: www.klostersommer.de