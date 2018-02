Anzeige Von Hochzeit bis Konfirmation

Bei "Happy Day – Messe für Hochzeit und Feste" am Sonntag, 18. Februar, von 11 bis 17 Uhr in der Schwarzwaldhalle stellen sich 40 renommierte Aussteller aus verschiedensten Branchen unter dem Motto "Feste feiern" vor, geben kreative Tipps, zeigen, erklären und beraten.

Diese Messe wird regelmäßig zu einem Besuchermagnet. Auch die Aussteller schätzen die besonderen Präsentationsmöglichkeiten der Schwarzwaldhalle. Sowohl die Zahl der Gäste als auch die der teilnehmenden Firmen ist im Laufe der Jahre gestiegen. Und mit 40 Ausstellern sei die Schwarzwaldhalle ausgebucht, so die Veranstalter. "Ob Hochzeit, Jubiläum oder Konfirmation – ein rauschendes Fest zu feiern, das als unvergessliches Erlebnis in der Erinnerung der Gäste und Gastgeber bleibt, ist ein Traum für viele", so Eventmanagerin Ruth Volz.

Wie soll er aussehen – der schönste Tag im Leben? Wie werden die Einladungskarten gestaltet? Wer fotografiert die glücklichsten Momente? Solche und eine Vielzahl weiterer Fragen beantworten bei dieser Messe Firmen aus der Region, die eine hohe Kompetenz in den verschiedensten Bereichen entwickelt haben und den Besuchern bei der Realisierung ihres Traums hilfreich zur Seite stehen.