Anzeige Von Grund auf frisch saniert

Durch die Privat-Initiative des Talheimer Unternehmers Wilfried Ehreiser wandelt sich ein altes Bauernhaus in Horb-Talheim nach und nach in ein modernes Wohnhaus. Am Sonntag, 13. Mai, lädt der Bauherr zum Tag der offenen Baustelle ein.

Das Haus liegt im Talheimer Sanierungsgebiet in der Nagolder Straße 35, der heimlichen Hauptstraße durch den Ort, und fällt schon von weitem durch seine markante rostrote Farbgebung und die besondere Form der Fenster auf.

Erbaut wurde das Haus im Jahr 1935. Wilfried Ehreiser kaufte es 2014 und begann es, zusammen mit Handwerkern aus dem Ort, von Grund auf zu sanieren.