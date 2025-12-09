Anzeige: Von der Straße in die Werkstatt und in kürzester Zeit wieder zurück

Der Winter ist die perfekte Zeit, um das Zweirad in Schuss bringen zu lassen. Die meisten lagern ihr Fahrrad oder eBike über die kalten und rutschigen Monate ein. Zuvor bietet es sich jedoch an, bei einem Service vom Fachmann prüfen zu lassen, ob alles in Ordnung ist und es Ersatzteile braucht. Auch eine Reinigung des Antriebs ist angeraten, denn die erhöht die Lebensdauer des Zweirads deutlich. Die Fachleute vom Radzentrum sind genau darauf spezialisiert und können alles in der hauseigenen Werkstatt erledigen.
Kundenservice vom Verkauf bis zur Reparatur steht beim Radzentrum Nagold an oberster Stelle. Ramona Bölz und Alex Schwender erklären beispielhaft, wie eine solche Serviceleistung aussieht. Wer sein Fahrrad zu einem Servicetermin bringen möchte, vereinbart am besten über die Webseite oder telefonisch einen Termin. Wer flexibel ist und sein Rad mehrere Tage im Radzentrum lassen kann, kann auch spontan vorbeischauen. Kunden bringen ihr Rad entweder selbst vorbei oder nutzen den Abholservice Fix4Ride. Am Empfang werden sie beispielsweise von Ramona Bölz begrüßt. Sie nimmt das Rad in Empfang und klärt alles weitere mit den Kunden, unter anderem, ob etwas Spezielles geprüft werden soll oder der Kunde ein Leihrad benötigt.