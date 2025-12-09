Anzeige: Von der Straße in die Werkstatt und in kürzester Zeit wieder zurück

Der Winter ist die perfekte Zeit, um das Zweirad in Schuss bringen zu lassen. Die meisten lagern ihr Fahrrad oder eBike über die kalten und rutschigen Monate ein. Zuvor bietet es sich jedoch an, bei einem Service vom Fachmann prüfen zu lassen, ob alles in Ordnung ist und es Ersatzteile braucht. Auch eine Reinigung des Antriebs ist angeraten, denn die erhöht die Lebensdauer des Zweirads deutlich. Die Fachleute vom Radzentrum sind genau darauf spezialisiert und können alles in der hauseigenen Werkstatt erledigen.

Kundenservice vom Verkauf bis zur Reparatur steht beim Radzentrum Nagold an oberster Stelle. Ramona Bölz und Alex Schwender erklären beispielhaft, wie eine solche Serviceleistung aussieht. Wer sein Fahrrad zu einem Servicetermin bringen möchte, vereinbart am besten über die Webseite oder telefonisch einen Termin. Wer flexibel ist und sein Rad mehrere Tage im Radzentrum lassen kann, kann auch spontan vorbeischauen. Kunden bringen ihr Rad entweder selbst vorbei oder nutzen den Abholservice Fix4Ride. Am Empfang werden sie beispielsweise von Ramona Bölz begrüßt. Sie nimmt das Rad in Empfang und klärt alles weitere mit den Kunden, unter anderem, ob etwas Spezielles geprüft werden soll oder der Kunde ein Leihrad benötigt.

Dann kommen die Fachleute aus der Werkstatt ins Spiel: Sie führen eine erste Sichtprüfung des Rads durch und nehmen es anschließend mit an ihre gut ausgestattete Werkbank, wo sie alles zur Hand haben, was sie für Service und Reparatur benötigen. Zweiradmechatroniker Alex Schwender erklärt, wie er systematisch vorgeht. Als erstes prüft er, ob Sattel und Lenker fest sitzen. Dann wird das Rad auf Arbeitshöhe eingespannt und jede Schraube, Bremsen, Licht und Co. inspiziert. Erst, wenn er mit allem zufrieden ist, verlässt das Bike die Werkstatt wieder. Das dauert in der Regel etwa eine Stunde.

Anschließend holen Kunden ihr Rad wieder am Empfang ab - inklusive Nachbesprechung, welche Arbeiten notwendig waren und worauf Kunden vielleicht achten sollen. Empfehlenswert sei zudem eine

Antriebsreinigung, fügt Alex Schwender noch hinzu. Dabei werden die Teile, die sich bewegen, gereinigt und geschmiert. Das erhöhe die Lebensdauer eines Rades merklich und sei insbesondere vor dem winterlichen Einlagern sinnvoll. Die Antriebsreinigung kostet 35 Euro. Wer diese gleich mit dem Service erledigen lässt, kann die aktuelle Zehn-Prozent-Aktion nutzen.

Zehn-Prozent-Aktion von November bis Januar

Noch bis Januar gibt es zehn Prozent Nachlass auf den Service und die zugehörigen Teile - und zwar für alle Marken und alle Bikes, selbst wenn diese woanders gekauft wurden. Es lohnt sich also, die ohnehin empfohlene

Inspektion durchführen zu lassen, die bei Leasing-Rädern übrigens sogar verpflichtend ist. Im Frühjahr ist der Terminkalender der Radzentrum-Werkstatt erfahrungsgemäß ziemlich voll, weshalb Frühbucher von deutlich

kürzeren Wartezeiten profitieren.

Hol- und Bring-Service des Radzentrums Nagold

Wenige Klicks führen schon zum Ziel: Unter www.radzentrum-nagold.de kann der Abholservice mit einem Mausklick auf einen Button gebucht werden. Nach dem Klick öffnet sich ein neues Fenster, in welchem der gewünschte Service ausgewählt werden kann. E-Bike, Fahrrad, Kinderfahrrad und Kostenvoranschlag sind verfügbar. Abholtermine können für ein WunschZeitfenster zwischen 8 und 17 Uhr an einem bestimmten Tag vereinbart werden. Kunden müssen lediglich zehn Minuten für die Abholung einplanen - mehr ist nicht nötig. Alles andere übernehmen die Fachleute vom Radzentrum, die jahrelange Erfahrung in Sachen Service und Reparaturen an Zweirädern mitbringen.

Ist das Rad erstmal in der Werkstatt, geht das Team wie gewohnt seiner Arbeit nach. Sollte ein Kostenvoranschlag notwendig werden, erhalten die Kunden Fotos und Videos sowie eine Aufstellung benötigter Ersatzteile und Arbeitsstunden, sodass sie sich ganz im Sinne der Transparenz selbst einen Eindruck verschaffen und in Ruhe entscheiden können. Sobald der Kunde grünes Licht gibt, werden notwendige Reparaturen durchgeführt. Ist das Fahrrad fertig, bringt das Radzentrum es natürlich auch wieder zurück nach Hause.

Dieser Service gilt weit über die Stadtgrenzen von Nagold hinaus. Flix4Ride bedient Kunden im weiteren Umkreis, bis nach Sindelfingen, Tübingen, Sulz am Neckar, Freudenstadt und Bad Liebenzell. Abholung und Rückgabe müssen auch nicht zuhause erfolgen. Kunden können ihr Bike auch von ihrer Arbeitsstelle abholen lassen - oder von jedem anderen Ort ihrer Wahl. Damit hält das Radzentrum den Aufwand für Kunden so gering wie nur irgend

Autor und Fotos: Jacqueline Geisel