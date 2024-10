Nach mehr als zehn Jahren gibt es in Ostelsheim wieder ein Lebensmittelgeschäft.

Die neue NORMA-Filiale im „Benzenäcker“ am östlichen Ortsausgang Richtung Dätzingen öffnet am Montag, 7. Oktober, um 7 Uhr. Laut Unternehmen sind dort zehn Arbeitsplätze entstanden. Von der Ortsmitte aus ist das neue Geschäft nach etwa 300 Metern zu Fuß oder mit dem Rad zu erreichen. .

Künftig wird das NORMA-Team in Ostelsheim montags bis samstags von 7 bis 21 Uhr für die Kunden im Einsatz sein. Nach Angaben des Discounters macht die neue Filiale das Einkaufen attraktiver, frischer und freundlicher.

Der Händler wirbt damit, seit über 50 Jahren das „Einkaufserleben mit bester Produktqualität und dauerhaften Niedrigpreisen“ zu verbinden.

Die Einrichtung des Lebensmittelhändlers in Ostelsheim ist hell und modern, die gesamte Ladentechnik vom Licht bis zur Kasse ist auf dem neuesten Stand. In der neuen Ladenatmosphäre auf

1100 Quadratmeter Verkaufsfläche

finden die Kunden Produkte und Warengruppen übersichtlich und sinnvoll angeordnet, so dass alles schnell zu finden ist und der Einkauf rasch abgewickelt werden kann.

Der Einkauf ist sowohl mit EC-Karte als auch mit Kreditkarte möglich.

Die Filiale in Ostelsheim präsentiert das komplette für das tägliche Leben wichtige Sortiment an Lebensmitteln. Die Kunden finden einen Mix aus Markenartikeln und NORMA-Eigenmarken.

Zudem finden die Kunden täglich eine Auswahl an Obst und Gemüse in Spitzenqualität zu günstigen Preisen. Sowohl das Obst als auch das Gemüse werden täglich frisch geliefert.

Frisches Obst- und Gemüse

Im wöchentlichen Wechsel finden Kunden sonderplatziert frische Obst- und Gemüseartikel aus der Region. Alle heimischen Obst- und Gemüseartikel wechseln sich bei NORMA je nach Saison mit exotischen Südfrüchten ab.

Bei dem saisonal wechselnden Frischfleischangebot legt das Unternehmen Wert auf höchste Qualität und Rückverfolgbarkeit. Täglich frisch werden die Filialen mit Rind-, Schweine- und Geflügelfleisch beliefert. Zusätzlich sind jeden Freitag mehrere besonders attraktive Wochenend-Spezial-Frischfleischartikel im Angebot.

Bio-Produkte und Backwaren

Bio-Produkte bereichern längst die Einkaufsplanung. NORMA hat das früh erkannt und gilt im deutschen Lebensmittelhandel als echter Bio-Pionier: Ob Bio-Säfte, vitaminschonend gefrostetes Bio-Tiefkühlgemüse oder ein Klassiker wie das Bio-Müsli – das alles ist nur ein Ausschnitt aus dem mit vielen Preisen prämierten NORMA-Bio-Angebot. Als erster deutscher Discounter mit einem Bio-Preis wird jedes Jahr der bekannte Preis „Spitzenadresse für Bio“ für eine NORMA-Filiale vergeben. Des Weiteren gehören Tiefkühlprodukte, von der Eiscreme über Fisch bis hin zu tiefgekühlten Komplettgerichten zur Produktpalette. Im Kühlregal finden sich Wurst, Käse und viele Milchprodukte.

Backwaren in bester Qualität und nach traditioneller Rezeptur verspricht NORMA seinen Kunden. Die Filiale in Ostelsheim ist mit einer hochwertigen Backstation eingerichtet. Brot, Brötchen, Gebäck oder regionale Spezialitäten gibt es in der Filiale frisch aufgebacken.

Ergänzt wird das Sortiment durch wöchentlich wechselnde Aktionsartikel: Die Palette reicht von Unterhaltungselektronik, Designmöbeln, Werkzeug, Bettwäsche, Gartenartikeln, Kfz-Zubehör bis hin zu Textilien, Schuhen und Pflanzen.

Montags und mittwochs sind Nonfood- und Food-Artikel im Angebot. Freitags sind ausgewählte Lebensmittel fürs Wochenende im Mittelpunkt.