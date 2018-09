Anzeige Von der Mozart-Matinee bis zur Stunt-Show

Mozart erklingt zum Auftakt am Sonntag, 16. September, ab 11 Uhr in der Produktionshalle der Firma Korn Recycling, die an diesem Tag zum bestuhlten Konzertsaal wird. Einlass ist ab 10.30 Uhr, Eintrittskarten gibt es an der Tageskasse. Eine Matinee mit dem Ebinger Kammerorchester, bei der drei "Salzburger Sinfonien" und abschließend die "Kleine Nachtmusik" erklingen werden, ist der Auftakt zum Tag der offenen Tür. Im Anschluss kommen ab 12.30 Uhr die Freunde des tönenden Blechs auf ihre Kosten: Blasmusik, Stimmung und Unterhaltung auf dem Firmengelände, die von den Musikvereinen "Schwäbische Albmusikanten Engstingen" und der Stadtkapelle Gammertingen gestaltet werden. Zum Finale spielen die "Luschdige Schwoba", ein Ensemble des Städtischen Orchesters Albstadt.

Am Nachmittag erwarten die Besucher Begeisterungsstürme, jugendliches Kreischen, jede Menge gezückter Handys und mit ihnen der Beginn einer Fotojagd: Das Objekt der Begierde ist Fabio Wibmer, 23-jähriger Superstar in der weltweiten Trial- und Downhill-Szene und berühmt für seine Lines, Tricks und artistischen Auftritte. Die Fan-Gemeinde des Radkünstlers ist riesig, auch in den sozialen Medien. Auf dem eigenen YouTube-Kanal zeigt Wibmer seine spektakulären Mountainbike-Videos, von ihm produziert und bei der Jugend überaus begehrt: 1,5 Millionen Abonnenten und 180 Millionen Aufrufe sprechen für sich. Und für seine unvergleichlichen Stunts, etwa auf einer 200 Meter hohen Staumauer oder downhill hinunter ins Tal – mit einem alten Damenfahrrad ohne Federung und Karbonbremsen. Spektakuläres – das verspricht auch sein Auftritt bei Korn.

Mindestens genauso toll verspricht der "RollerKIDS-Parcours" zu werden, der für die jüngeren Besucher jede Menge Spaß auf Rollen bietet. Von 11 bis 17 Uhr dürfen sich die Kinder und Jugendlichen in der Verleihstation verschiedenste Roller und Boards ausleihen und nach Lust und Laune durch den Parcours fahren. Zusätzlich vermitteln Info-Plakate und der RollerKIDS-Trainer weite-re Tipps und Tricks. Wenn vorhanden sollte der eigene Helm mitgebracht werden.